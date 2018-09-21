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21.09.2018
Военный паритет

SWFTS - общая боевая электронная система АПЛ США

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ВМС США
Общая открытая архитектура электронных боевых систем атомных подводных лодок ВМС США.
Источник: militaryaerospace.com

Отделение компании Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (Манассас, Вирджиния) продвигается вперед с созданием общей открытой архитектуры электронных боевых систем атомных подводных лодок ВМС США, сообщает militaryaerospace.com 28 августа.

Контракт стоимостью 13,5 млн долл США предназначен "Локхиду Мартину" для предоставления дополнительных инженерных разработок, интеграции и испытаний общей тактической системы подводной войны SWFTS (Submarine Warfare Federated Tactical Systems), которая позволит субмаринам вести интегрированные боевые действия в прибрежных районах и гаванях, а также в открытом океане.

SWFTS состоит из общих подводных боевых систем и подсистем управления, связи, командования, компьютеров и разведки, которые будут находиться на субмаринах и позволят им действовать в рамках единой морской боевой группы (naval battle group).

Единая боевая информационная система станет общей для четырех из пяти типов АПЛ, что позволит снизить затраты на обслуживание ранее независимых систем и повысить их эффективность. Другими словами, ранее независимые системы будут интегрированы в одну большую подводную группу, которая будет обладать значительно более увеличенными возможностями, чем независимая система в отдельности.

Цель создания SWFTS состоит в формировании сетецентрической системы, которая будет выполнять задачи в таких миссиях как ведение общих действий в составе интегрированной боевой силы, нанесение ударов по наземным целям, сбор информации и наблюдение, опознавание целей, РЭБ, минная война, борьба с подлодками и надводными кораблями противника.

Системой SWFTS будут оснащены АПЛ классов Los Angeles (SSN 688) и Improved SSN 688, Seawolf (SSN 21), ПЛАРК Ohio (SSGN 726) и Virginia (SSN 774).

В SWFTS разработана общая база для этих пяти субмарин различных классов на основе открытых архитектур и доступных коммерческих электронных компонентов COTS (commercial off-the-shelf) и подсистем. Это не только преобразит подводные лодки, но и поможет сэкономить сотни миллионов долларов, сообщают ВМС США. Подход к программам SWFTS фокусируется на стандартах открытого системного интерфейса и широко доступных коммерческих компьютерных продуктах.

20.09.2018
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принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Ohio
ИТ
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