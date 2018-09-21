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21.09.2018
ТАСС

Военно-морские учения России и Индии "Индра НЭВИ-2018" пройдут в конце года

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Поднятие государственного флага Индии. ВМС Индии. Архивное фото
Поднятие государственного флага Индии. ВМС Индии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Кононов

Точные сроки проведения маневров пока не называются

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Учения Военно-морского флота России и Военно-морских сил Индии "Индра НЭВИ-2018" пройдут в конце этого года, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Во Владивостоке... с 20 по 23 сентября проходит вторая... конференция по проведению двусторонних российско-индийских военно-морских учений "Индра НЭВИ-2018". Ожидается, что... "Индра НЭВИ-2018" пройдут в конце текущего года", - сообщили на флоте.

Для участия в конференции прибыли офицеры Военно-морских сил Индии. В ходе рабочих встреч моряки Тихоокеанского флота и их индийские коллеги планируют окончательно согласовать сроки проведения, состав привлекаемых сил и основные эпизоды учений.

20.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Россия
Проекты
Военные учения
ТОФ
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