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21.09.2018
ТАСС

В Смоленской области стартовали первые масштабные соревнования спецназа Росгвардии

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Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии
Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии.
Источник: РИА Новости/Николай Хижняк

В состязаниях принимают участие более 400 военнослужащих войскового спецназа и разведки, сотрудников ОМОН и СОБР территориальных управлений Росгвардии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 400 спецназовцев принимают участие в первых масштабных соревнованиях спецподразделений Росгвардии в Смоленской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Центральном округе Росгвардии на базе учебного центра отдельного отряда специального назначения "Меркурий" проходят соревнования среди спецподразделений войск национальной гвардии РФ. В течение недели 27 команд в рамках программы подготовки антитеррористических подразделений будут бороться за звание лучшего спецподразделения сил специального назначения Росгвардии. Впервые более 400 военнослужащих войскового спецназа и разведки, сотрудников ОМОН и СОБР территориальных управлений Росгвардии участвуют в столь масштабных профессиональных состязаниях", - сказал собеседник агентства.

По его словам, спецназовцы соревнуются в том числе в выполнении упражнений из снайперской винтовки и других видов стрелкового оружия.

"Лидером соревнования стала команда СОБР Приволжского округа. На втором месте смоленский отдельный отряд специального назначения "Меркурий", замыкает тройку лидеров отдельный отряд специального назначения "Скиф" из Северо-Кавказского округа Росгвардии", - добавил представитель ведомства.

20.09.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
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Росгвардия
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