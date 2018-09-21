Вторую подводную лодку проекта 677 "Кронштадт" планируется сдать в 2019 году

Гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорь Вильнит не уточнил, в каком квартале планируется сдача

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Вторая подводная лодка проекта 677 "Кронштадт", спущенная в четверг на воду, должна быть сдана в 2019 году. Об этом журналистам после церемонии спуска рассказал гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорь Вильнит.

"[Дальше пойдут] морские испытания, сначала швартовные всех систем, устройств, затем выход в море. Следующий год - корабль будет сдан", - рассказал журналистам Вильнит, не уточнив при этом, в каком квартале планируется сдача.

"Кронштадт" является второй подводной лодкой проекта 677. Он был заложен в 2005 году, его строительство приостанавливалось и было возобновлено лишь в 2013 году.

Третью подводную лодку серии "Великие Луки", по словам гендиректора "Адмиралтейских верфей" Александра Бузакова, планируется сдать в 2021 году. "Через три недели в третьем пролете этого цеха [где велись работы по "Кронштадту"], появятся блоки следующего заказа [этого проекта], будут выполнятся работы в блоках, весной блоки выйдут именно на эту стапельную позицию, и в 2021 году следующая лодка также будет сдана "Великие Луки", - рассказал журналистам Бузаков.

"Великие Луки" были заложены в 2006 году, но ее строительство приостанавливалось.

Ранее сообщалось, что две подводные лодки проекта 677 будут сданы ВМФ России в ноябре 2020 года и ноябре 2021 года.

Подлодки "Лада"

Подводные лодки проекта 677 типа "Лада" относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Их надводное водоизмещение составляет примерно 1,75 тыс. тонн, под водой они могут развивать скорость до 21 узла. Вооружены "Лады", в частности, ракетными комплексами "Калибр". Экипаж насчитывает 35 человек.

Головной лодкой проекта 677 является "Санкт-Петербург", заложенный в 1997 году и с момента своей передачи Военно-морскому флоту, которая состоялась в 2010 году, находящийся в опытной эксплуатации, которую планируется завершить в 2019 году.