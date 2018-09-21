Новаторская "Лада". Чем новые субмарины превзошли подлодки проекта "Варшавянка"

Лодки проекта 677 должны стать основой российского неатомного подводного флота России. ТАСС — об уникальных возможностях и новшествах, внедренных на "Лады"

В Санкт-Петербурге на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" была спущена на воду вторая дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Кронштадт". Планируется, что на Военно-морской флот (ВМФ) России она поступит в 2019 году.

Разработанная в ЦКБ морской техники "Рубин", лодка относится к четвертому поколению неатомных субмарин серии "Лада". Благодаря применению новых решений в конструкции корпуса, особого покрытия и новейшей радиоэлектроники они обладают непревзойденной скрытностью, меньшей шумностью и рядом глубоко усовершенствованных систем по сравнению с подлодками третьего поколения.

Головная лодка этого проекта — "Санкт-Петербург" — находится в опытной эксплуатации на флоте. В настоящий момент строят еще одну "Ладу" — "Великие Луки". Также в планах подписать контракт еще на две субмарины. На ВМФ РФ считают, в будущем именно лодки этого типа станут основой российского неатомного подводного флота.

"Хмуриться не надо, "Лада"

"Кронштадт" был заложен в 2005 году, однако спустя четыре года его строительство приостанавливалось и было возобновлено лишь в 2013 году. Поэтому "значимость этого события трудно переоценить", подчеркнул на торжественной церемонии спуска на воду генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков. "Корабль претерпел и остановки в строительстве, и остановки в финансировании, но тем не менее спуск сегодня состоялся. Задержка в строительстве позволила учесть на этом корабле опыт строительства и эксплуатации подводной лодки "Санкт-Петербург", — сказал он.

Подводная лодка "Санкт-Петербург" во время церемонии передачи ВМФ России © Вадим Жернов/ТАСС

Кстати, заложенный еще в 1997 году, головной корабль проекта 677 "Санкт-Петербург" тоже долго передавался флоту — проектанты и кораблестроители доводили его до ума много лет (передача состоялась в 2010-м). Фактически субмарина стала стендом, на котором отрабатывалось более сотни новейших опытно-конструкторских работ. И даже сейчас она продолжает находиться в опытной эксплуатации на Северном флоте, которую планируют завершить в 2019 году.

По всем показателям эта подлодка (проекта "Лада") превосходит своих предшественников — лодки 636-го проекта. Мы верим, что будущее ВМФ России в составе неатомных подводных лодок за 677-м проектом, верим, что будет большая серия Александр Бузаков, гендиректор "Адмиралтейских верфей"

На испытаниях головной лодки этой серии во второй половине нулевых годов, в частности, были выявлены проблемы с акустическим комплексом и главной энергетической установкой. В ноябре 2011-го было принято решение о переоборудовании головной субмарины и достройке уже заложенных лодок по доработанному проекту — с модернизацией систем управления, электродвижения, навигационных комплексов.

По данным из открытых источников, контракт между военными и "Адмиралтейскими верфями" на достройку второй лодки вступил в силу 9 июля 2013 года, в конце 2014-го был заключен контракт на продолжение строительства третьей лодки. Изначально она была заложена 10 ноября 2006 года как "Севастополь", а в 2015-м перезаложена как "Великие Луки". Тогда сообщалось, что эта субмарина будет строиться с учетом скорректированного техпроекта, разработанного в ЦКБ морской техники "Рубин", на основе опытной эксплуатации "Санкт-Петербурга". Проектантом проведена работа по усовершенствованию лодки и созданию модернизированных комплексов — навигационных систем, управления корабельными техническими средствами и электродвижения.

Изначально "Лада" проектировалась как самый современный корабль, для нее были созданы новые образцы техники, которые необходимо было протестировать. По итогам опытной эксплуатации, а также с учетом того, что за это время появились новые радиоэлектронные средства и другие системы, "Рубин" создал улучшенный проект Игорь Вильнит, генеральный директор ЦКБ морской техники "Рубин"

"Заказ Министерства обороны РФ на две "Лады" — "Кронштадт" и "Великие Луки" — свидетельствует о том, что флот поставил задачу повышения потенциала неатомных подводных сил, которую мы обязаны выполнить", — рассказал в 2016-м в интервью ТАСС глава ЦКБ морской техники "Рубин".

Неоднократно сообщалось, что вторую и третью подлодки — "Кронштадт" и "Великие Луки" — должны были передать ВМФ России в 2018 и 2019 годах, а контракт на четвертую рассчитывали подписать в 2018 году. Летом этого года президент ОСК Алексей Рахманов в интервью ТАСС заявил, что главной причиной переноса сроков сдачи второй и третьей "Лады" являются электрические двигатели субмарин, "по которым остаются вопросы". В ходе церемонии спуска на воду второй лодки гендиректор "Адмиралтейских верфей" сообщил, что Петербургское судостроительное предприятие планирует по программе ГПВ (государственная программа вооружений — прим. ТАСС) подписать контракт на создание четвертой и пятой подводной лодок проекта 677 в следующем году.

Поднятие Андреевского флага на подлодке "Санкт-Петербург", 2010 год © Вадим Жернов/ТАСС

В июне 2017 года источник в российской делегации на Международном военно-морском салоне сообщил ТАСС, что лодка "Санкт-Петербург" пройдет ремонт и модернизацию. "Речь идет о том, чтобы не только провести средний ремонт этого корабля, но и модернизировать его до состояния первого серийного (второго по счету — прим. ТАСС). Такие работы займут два-три года", — отметил собеседник агентства, не уточнив сроки начала ремонта.

О новшествах "Лады"

Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Лада" является развитием проекта 877 "Палтус" (или "Варшавянка"). Она создавалась в качестве универсальной замены субмарин проекта 877, среди требуемых характеристик была уменьшенная шумность.

Подводная лодка "Выборг" проекта 877 "Палтус" © Виталий Невар/ТАСС

Проект был разработан Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" в 1990-х годах под руководством главного конструктора Юрия Кормилицина. Строительством всех субмарин проекта занимается предприятие АО "Адмиралтейские верфи" (в составе "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК).

Этот проект создавался во времена очень тяжелой финансовой обстановки. В это время пытаться создать корабль будущего, где все было новое, — это надо было иметь мужество Игорь Вильнит, генеральный директор ЦКБ морской техники "Рубин"

По его словам, генконструктор "Рубина" Юрий Кормилицин сделал все для того, чтобы проект "Лада" был реализован, а его лодки были оснащены принципиально новым современным оборудованием. Многие системы и технические характеристики этих подлодок стали существенным прорывом в отечественном неатомном кораблестроении. Например, скрытность "Лады" еще более высока, чем у знаменитых "Варшавянок" (проект 636.3).

"Лады" предназначены для проведения самостоятельных операций против подводных лодок и надводных кораблей в ограниченном районе, атак наземных целей с применением крылатых ракет морского базирования, противолодочной обороны в прибрежных районах, узкостях и в проливных зонах, борьбы на морских коммуникациях в ограниченных районах. Они могут эксплуатироваться при любых метеоусловиях в мелководных и глубоководных акваториях в любом районе Мирового океана, кроме районов со сплошным ледовым покрытием. Подводная лодка имеет повышенную автономность — до 45 суток, увеличенную дальность плавания в подводном положении — до 650 миль при скорости хода три узла.

Дизельная подлодка "Краснодар" проекта 636.3 "Варшавянка" © Алексей Павлишак/ТАСС

О новшествах, внедренных на "Лады", много не говорят. Известно, что гидроакустическое, радиоэлектронное и другое вооружение, а также двигатели у нее нового поколения. Эти субмарины стали намного тише своих предшественниц. Эту особенность они получили благодаря высокотехнологичному антигидроакустическому покрытию корпуса. Подлодка оснащена новым гидроакустическим комплексом типа "Иртыш" с развитой антенной системой и гибкой протяженной буксируемой антенной.

Понятно, что это корабль следующего поколения по сравнению с 636-ми. И, конечно, по целому ряду показателей он более совершенен, в том числе и по малошумности Игорь Вильнит, генеральный директор ЦКБ морской техники "Рубин"

Лодки этого типа имеют однокорпусную архитектуру, по сравнению с подлодками проекта 877 "Лады" отличаются более низким уровнем шумности, высокой степенью автоматизации, сниженным почти в 1,3 раза надводным водоизмещением, увеличенной скоростью подводного хода. Водоизмещение составляет примерно 1765 т (2650 т — подводное). На глубине они могут развивать скорость до 21 узла (около 38,9 км/ч), на поверхности воды — десять узлов (около 18,5 км/ч). Рабочая глубина погружения — 250 м. Экипаж — 35 человек.

Основным вооружением "Лад" являются крылатые ракеты комплекса "Калибр". Имеется возможность ведения залповой ракетной стрельбы по морским целям. Корабль имеет шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, в боекомплект входят 18 торпед, 16 торпедо-ракет или 44 мины.

Подводная лодка "Кронштадт" во время церемонии спуска на воду © Петр Ковалев/ТАСС

Главная энергетическая установка — дизель-электрическая (главный гребной электродвигатель мощностью 4100 л.с. и два дизель-генератора мощностью 1000 киловатт каждый). Предусмотрена возможность оснащения субмарины анаэробной (воздухонезависимой) энергетической установкой с электрохимическими генераторами, что значительно увеличит автономность и дальность плавания. Разработку такой установки по состоянию на 2018 год ведет ЦКБ морской техники "Рубин".

В 2016 году заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщал, что подлодки проекта "Лада" могут стать первыми, которые получат воздухонезависимые энергетические установки. После чего планируется начать строительство лодок по разработанному принципиально новому проекту "Калина". Именно на ней будут реализованы лучшие качества проектов 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада". Лодка сможет находиться под водой без всплытия для зарядки батарей более длительный срок — до двух-трех недель.

Это установки, для работы которых не требуется атмосферный воздух. Нет необходимости всплывать на поверхность. Улучшается основное свойство подводной лодки — скрытность Виктор Бурсук, заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению, вице-адмирал

Головной корабль проекта "Лада" возвращается на базу в районе Мурманска, 2015 год © ЦКБ "Рубин"

В свою очередь, гендиректор ЦКБ морской техники "Рубин" Игорь Вильнит подтвердил, что на базе "Лады" будет создаваться перспективная серия усовершенствованных кораблей, в том числе с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ). "Это хорошая перспектива для развития проекта 677", — отметил он.

"Лада" является базовым кораблем, который позволяет в себя интегрировать какие-то новые технические средства, в том числе ВНЭУ. Эта платформа позволит создавать новые конфигурации в зависимости от задач, вооружения и оснащения. Хотя если на подлодку ставится какое-то новое существенное оборудование, то этот корабль традиционно приобретает новый индекс. Наверное, и здесь какой-то индекс появится Игорь Вильнит, генеральный директор ЦКБ морской техники "Рубин"

Также разработаны экспортные модификации проекта 677 — "Амур-950" с четырьмя торпедными аппаратами и установкой вертикального пуска на десять ракет, и "Амур-1650" с экспортным вариантом ракетного комплекса "Калибр".

Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"