"Худшая в истории": Трамп назвал главную ошибку США

Трамп назвал самую большую ошибку в истории США

Президент США Дональд Трамп назвал "худшую ошибку" в истории современной Америки. По его мнению, ее совершил его предшественник, президент Джордж Буш-младший, приказав ввести американские войска на Ближний Восток. Из-за решения Буша США потеряли 7 триллионов долларов "и несколько миллионов жизней", отметил Трамп. При этом вывод войск с Ближнего Востока Трамп также назвал "ошибкой, но не худшей".

Президент США Дональд Трамп назвал "худшую ошибку в истории Соединенных Штатов". По его мнению, никто из американских президентов с момента основания США не совершал просчета хуже, чем вторжение вооруженных сил США на Ближний Восток.

"Худшая ошибка за всю историю нашей страны - присутствие [США] на Ближнем Востоке, инициированное [президентом Джорджем] Бушем-младшим",

- заявил Трамп.

Тем не менее, нынешний хозяин Белого дома посчитал ошибкой и вывод американских войск с Ближнего Востока. В целом из-за решения Буша США потеряли "порядка $7 трлн и несколько миллионов жизней", добавил Дональд Трамп.

"И хоть Обама [44-й президент США] и совершил ошибку, приняв решение о выводе войск, но вводить их туда, как мне кажется, было самой большой ошибкой", - подытожил американский лидер.

Как сообщает ФАН, согласно статистике Пентагона, Вашингтон потратил на операции в Ираке, Афганистане и Сирии $1,52 трлн.

Кроме того, президент США Дональд Трамп продлил на год особый режим, введенный после терактов 11 сентября 2001 года. В послании главы государства к конгрессменам сообщается, что по прошествии 17 лет все еще сохраняется "экстраординарная и чрезвычайная угроза" для национальной безопасности США. Режим ЧС позволяет арестовывать активы тех, кто совершил теракт или может с высокой долей вероятности стать террористом.

Решение о вводе войск США на Ближний Восток было принято Джорджем Бушем-младшим и его администрацией после террористических атак 11 сентября 2001 года. Тогда радикальные исламисты захватили четыре самолета и направили два из них в башни Всемирного Торгового Центра (WTC). Еще один пассажирский самолет врезался в здание Пентагона, а четвертый лайнер рухнул посреди поля после борьбы пассажиров с террористами. Террористов связали с организацией "Аль-Каида" (организация запрещена в России) (запрещена в РФ) и ее лидером - Осамой бен Ладеном.

Всего в терактах 11 сентября погибли почти 3 тыс. человек, ранены были около 6300 человек. Президент Буш назвал произошедшее "новым Перл-Харбором" (внезапная атака Японской империи на флот США на Гавайях, послужившая отправной точкой для вступления Штатов во Вторую мировую войну - "Газета.Ru").

Сразу же после нападения администрация Буша объявила о начале "Войны против терроризма", в качестве целей которой заявлялась поимка бен Ладена и других руководителей "Аль-Каиды", с тем чтобы они предстали перед американским правосудием, а также противодействие деятельности других террористических организаций.

После этого США потребовали от движения "Талибан" (организация запрещена в России) (запрещено в РФ) выдать им Осаму бен Ладена, но талибы отказались. В результате 7 октября 2001 года США начали военную операцию против "Талибана" на территории Афганистана, перешедшую в вялотекущую и тяжелую партизанскую войну.

Война с терроризмом продолжилась и в других странах Ближнего Востока. В 2003 году США начали полномасштабное военное вторжение в Ирак, находившийся под властью Саддама Хусейна. Багдад обвиняли в изготовлении оружия массового поражения, в том числе и бактериологического. Совет Безопасности так и не санкционировал применение силы против Ирака. США и союзники начали вторжение в нарушение устава ООН.

Военная операция "Иракская свобода" началась 20 марта 2003 года. В качестве плацдарма был выбран Кувейт, сухопутные войска США и их союзников по коалиции начали наступление без продолжительных бомбардировок иракцев в преддверие атаки. Война продлилась полтора месяца - уже в апреле морская пехота США вошла в Багдад и свергла режим Хусейна.

Однако впоследствии в Ираке также вспыхнула партизанская война, продолжавшаяся до 2018 года. Американские войска присутствовали в Ираке до 2011 года и за почти десять лет войны потеряли 4 423 человека погибшими, 31 942 человека были ранены.

По оценке британского медицинского журнала The Lancet, к осени 2004 года жертвами Иракской войны стали 98 тыс. иракцев, а к лету 2006 года - 655 тысяч. Обе цифры включают непрямые потери - то есть умерших в результате ухудшения системы здравоохранения, инфраструктуры и роста преступности. Эти цифры включают также сокращение численности населения в результате уменьшения рождаемости в период военных действий и в последующий период.

Отдел "Армия"