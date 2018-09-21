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21.09.2018
Газета.ru

Крушение Ил-20: "свой-чужой" не виноват

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Ил-20
Ил-20.
Источник: кадр из видео

Минобороны опровергло версию о крушении Ил-20 из-за сбоя системы "свой-чужой"

Представитель Минобороны Игорь Конашенков отреагировал на версию крушения Ил-20 в Сирии из-за сбоя в системе опознавания "свой-чужой". Он назвал подобные рассуждения "дилетантскими фантазиями". По словам Конашенкова, система "свой-чужой" не была установлена на экспортируемые из России образцы вооружения.

В Министерстве обороны России опровергли версию крушения Ил-20 в Сирии из-за сбоя в системе опознавания "свой-чужой". Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы "свой-чужой", - попросту дилетантские фантазии", - сказал он.

По его словам, система "свой-чужой" не была установлена на экспортируемые из России образцы вооружения. Конашенков пояснил, что она связывает только те летательные аппараты и системы ПВО, которые принадлежат России. Это касается и поставленных в Сирию средств ПВО. "Свой-чужой" - это система, строго индивидуальная для каждого государства, отметил представитель Минобороны.

"Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть", - подчеркнул он.

Ранее американский журнал The National Interest сообщил, что причиной крушения Ил-20 на территории Сирии является некомпетентность и непрофессионализм сирийских войск.

В материале отмечается, что после такого инцидента России необходимо принять дополнительные меры. Например, Москва может улучшить систему опознавания "свой-чужой" как на российских, так и на сирийских объектах вооружения, говорится в материале. Кроме того, РФ придется увеличить расходы на подготовку войск президента Сирии Башара Асада, чтобы повысить уровень компетенции и предотвратить подобные инциденты, пишет американский журнал.

Вечером 17 сентября российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит сирийскими ПВО. В результате крушения погибли 15 военнослужащих. По версии России, ответственность за произошедшее несет Израиль, спровоцировавший сирийцев на атаку и тем самым создавший опасную ситуацию для кораблей и воздушных судов.

После крушения самолета президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого заявил, что Ил-20 подвергся атаке со стороны сил противовоздушной обороны Сирии из-за несоблюдения российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов в ходе военных действий.

Также Путин подчеркнул, что такие ситуации происходят из-за того, что Израиль продолжает нарушать суверенитет Сирии. Президент России призвал Тель-Авив не допускать подобных трагедий в будущем.

В свою очередь, израильский премьер выразил соболезнования в связи с инцидентом и пообещал предоставить данные о действиях израильской авиации над сирийской территорией в день трагедии.

20 сентября в Москве ожидают военную делегацию Израиля во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным, который, как ожидается, представит информацию об инциденте с российским самолетом-разведчиком.

"Командующий ВВС и сопровождающие его лица представят картину произошедшего во всех ее аспектах, включая… основные выводы расследования, проведенного армией обороны Израиля", - говорится в пресс-релизе ЦАХАЛ.

В Тель-Авиве также категорически отрицают, что израильские самолеты использовали Ил-20 как прикрытие, фактически подставив его под атаку сирийских ПВО.

"Помимо этого, они представят данные о продолжающихся попытках Ирана переправить стратегические вооружения террористической организации "Хезболла" и закрепиться в военном отношении в Сирии", - добавили военные.

В свою очередь, президент САР Башар Асад согласен с версией Минобороны России. Сирийский лидер 20 сентября направил официальную телеграмму Владимиру Путину, в которой выразил соболезнования, а также указал на тех, кто, по его мнению, виноват в крушении Ил-20.

"Крушение российского самолета стало результатом заносчивых действий и разгула Израиля, использовавшего грязные методы для достижения низменных целей и осуществления агрессии в регионе", - говорится в телеграмме.

Асад добавил, что погибшие российские военные - герои, выполнявшие доблестную задачу по борьбе с терроризмом. Сирийский глава также выразил надежду, что Россия и дальше будет помогать Дамаску и народу Сирии вести войну против террористов.


Нино Джгаркава

20.09.2018
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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Башар Асад
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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