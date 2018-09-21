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21.09.2018
Российская газета

Тридцать танков Т-72Б3 поступят на вооружение ЦВО в 2019 году

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Т-72Б3
Т-72Б3.
Источник: rg.ru

Тридцать танков Т-72Б3 получит в 2019 году по гособоронзаказу мотострелковое соединение Центрального военного округа, которое дислоцируется в Оренбургской области.

В 2017 году на модернизированные Т-72Б3 начали устанавливать более мощный двигатель в паре с автоматизированной коробкой переключения передач, что позволяет заметно повысить скорость заднего хода. Был улучшен комплекс вооружения, прицеливания и управления. Рабочее место механика-водителя оснащено цифровым дисплеем и камерой заднего обзора. Модернизация затронула и защиту корпуса: комбинированную многослойную броню усилили бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами и дополнительными модулями динамической защиты в "мягком" корпусе.

В феврале 2017 года первая партия танков Т-72Б3 новейшей модернизации поступила на вооружение соединений и воинских частей Московской области. Теперь этими современными боевыми машинами укомплектуют еще один танковый батальон военного округа, сообщил ТАСС начальник автобронетанковой службы ЦВО полковник Андрей Терюхов.

Напомним, ранее командующий войсками округа генерал- лейтенант Александр Лапин рассказал, что оснащенность современной техникой в частях постоянной готовности планируется повысить к 2020 году до 70 процентов (сейчас этот показатель составляет 54 процента). С 2019 по 2020 годы на современные образцы вооружения будет перевооружено три соединения, четыре части и семь подразделений ЦВО.


Екатерина Призова

20.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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