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21.09.2018
Российская газета

В чем секрет точности "кремлевской винтовки"

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Сотрудник ФСО с винтовкой Т-5000
Сотрудник ФСО с винтовкой Т-5000.
Источник: Илья Питалев/РИА Новости

Федеральная служба охраны РФ, отвечающая за безопасность Владимира Путина и других руководителей государства, приняла на вооружение российскую снайперскую винтовку Т-5000. Оружие входит в состав комплекса "Точность" и название это - не просто слово. По кучности и неизменной точности Т-5000 - самая совершенная винтовка из созданных в России. Именно поэтому ФСО - служба, которой есть из чего выбирать, - предпочла российское оружие продукции знаменитой британской марки Accuracy International.



Секрет точности Т-5000 - в ее стволе. Он из нержавеющей стали и изготовлен методом однопроходного резания. Это самая дорогая и трудоемкая технология из возможных, но она себя оправдывает, когда речь идет о высокоточных оружейных системах, пишет Forbes. При изготовлении российских винтовок используется немецкое сверлильное оборудование. Кстати, от сверления канала до сборки готового изделия ствол проходит через десяток операций. А затем через скрупулезную проверку, включающую осмотр канала интроскопом.

Рама Т-5000 алюминиевая - она не только снижает вес оружия, но и позволяет жестко закрепить прицел и другое оборудование. Приклад пластиковый, телескопический, с регулировкой под анатомию стрелка. В прикладе предусмотрен дополнительный монопод для фиксации оружия в режиме ожидания. Вообще российская винтовка нашпигована продуманными решениями, облегчающими работу снайпера. Например, затвор вынимается и разбирается в полевых условиях без дополнительного инструмента за пару минут. Необходимо это, скажем при засорении затвора.

Винтовка рассчитана на стрельбу пятью типами патронов. Самый мощный из них - .338 Lapua Magnum. 16,2-граммовая пуля вылетает из ствола со скоростью 900 метров в секунду, этим боеприпасом можно вести прицельную стрельбу на дистанции 2,5 километра и более. Ствол Т-5000 338-калибра имеет почти 70 сантиметров в длину и снабжен дульным тормозом для компенсации чувствительной отдачи. Еще одна особенность винтовки - ее мультикалиберность. В тех же полевых условиях сменой ствола и еще парой манипуляций можно за 20 минут перестроить оружие под другой тип боеприпаса - в зависимости от поставленной задачи.

Т-5000 - современная винтовка для точной стрельбы, превосходящая все прежние российские образцы, резюмирует издание. Имея в своем арсенале это и другое оружие, ФСО может наилучшим образом защитить руководство страны.


Антон Валагин

20.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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