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21.09.2018
Российская газета

Украина модернизировала ракеты для Эфиопии

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Управляемая ракета ЗРК 125-М
Управляемая ракета ЗРК 125-М.
Источник: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net

Украина модернизировала для Эфиопии советский зенитно-ракетный комплекс С-125М до уровня С-125МЭ1(2) "Голубой Нил". Главная его особенность - установка на ракеты 5В27Д полуактивных или активных головок самонаведения.

Как пишет блогер Диана Михайлова, центральный директорат закупок министерства национальной обороны Эфиопии еще в 2016-2017 годах получил из Украины опытные образцы, оборудование, транспортные средства, документацию и сборочные комплекта для модернизации ЗРК. В сентябре прошлого года украинские специалисты провели первые пуски обновленных ракет. На видео можно увидеть процесс пуска ракет. Дальняя граница зоны поражения ЗРК С-125М с новыми ракетами (5В27Д-М1 и 5В27Д-М2) составляет 40 километров, максимальная высота - 25 километров.

Чтобы использовать головки самонаведения, переделали радиоэлектронную аппаратуру станции наведения ракет, которая получила название FCR-125. В модернизированной ракете 5В27Д-М1 с полуактивной головкой самонаведения реализован комбинированный способ настройки на цель. А в ракете 5В27Д-М2 устанавливается активная радиолокационная головка самонаведения. Она обеспечивает захват воздушной цели типа МиГ-29 на расстоянии не менее 20 километров.

Дальность обнаружения воздушных целей модернизированного комплекса - до 130 километров. FCR-125 одновременно может сопровождать одну цель и наводить на нее до двух ракет 5В27Д, если сопровождает три цели - наводит до шести ракет 5В27Д-М1, если четыре - то до восьми ракет 5В27Д-М2.



Светлана Цыганкова

20.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Эфиопия
Продукция
МиГ-29
С-125
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