БМП-1 приняты на вооружение иракской полиции

Иракская федеральная полиция получила на вооружение первые боевые машины пехоты БМП-1, прошедшие капитальный ремонт. Восстановление техники доставшейся новым силовым структурам государства в наследство от армии прежнего режима осуществляется собственными силами.

Как мы уже сообщали, всего в строй должны были быть возвращены 10 БМП и такое же количество основных боевых танков Т-72М1. Однако из-за крайней изношенности объем работ оказался большим, чем ожидалось. К тому же стали возникать проблемы с приобретением запасных частей.

В результате летом этого года на какое-то время вся активность в заводских цехах практически сошла на нет.

Сейчас же, судя по материалам, появившимся в Сети, большинство трудностей преодолено и работы возобновлены.

Судя по всему, восстановление БМП проходит быстрее, чем "семьдесят вторых". Это, в принципе, не удивительно, танки сами по себе более сложны, чем легкая бронетехника.

Военные эксперты отмечают, что речь не идет о приобретении боевыми машинами каких-либо новых качеств. Например, не предусмотрены меры по усилению стойкости к кумулятивным боеприпасам, а в иракских условиях не помешали бы динамическая защита на танках и решетчатые экраны на БМП. Не были бы лишними и новые приборы ночного видения. Без таких опций есть больший риск потерять с таким трудом восстановленные машины в первом же серьезном боестолкновении.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев