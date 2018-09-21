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21.09.2018
Российская газета

ВВС США признаны небоеспособными

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Штурмовик A-10
Штурмовик A-10.
Источник: Depositphotos

Военная авиация Соединенных Штатов не в силах обеспечить в полной мере выполнение боевых задач ни в одном из возможных вариантов вооруженных конфликтов. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра RAND - совместно с правительством США они оценили возможности ВВС в возможных войнах.

Рассматривались четыре сценария: холодная война с Россией или Китаем, крупный локальный конфликт наподобие Вьетнама и Кореи и миротворческие миссии типа Афганистана или Югославии. Предметом оценки была способность авиации обеспечивать выполнение восемь видов боевых задач: начиная от разведки и завоевания превосходства в воздухе, заканчивая воздушными перевозками и дозаправками в полете. Выяснилось, что при нынешнем состоянии дел ни одна миссия ни в каком варианте не будет выполнена полностью. Наибольшую эффективность ВВС готовы продемонстрировать в дозаправке самолетов в воздухе при затяжном конфликте - 92 процента от необходимого. Однако потребности в воздушных атаках и защите неба от самолетов противника авиация способна удовлетворить лишь на 62 и 65 процентов, соответственно.

Еще хуже статистика миротворческих операций: здесь ВВС могут обеспечить 29 процентов воздушной разведки, удовлетворить 32 процента спроса на летающие танкеры, выполнить 40 процентов миссий специального назначения (доставка и поддержка спецназа). Выполнение задач по бомбежке оценено в 46 процентов. Более эффективной работе авиации США мешают не только возникающие тут и там "зоны ограничения доступа" - благодаря современным российским системам ПВО, - но и удручающее техническое состояние авиапарка.

Изучив отчеты ВВС с 2011 по 2016 годы по 13 типам самолетов, эксперты обнаружили ряд серьезных проблем: несоблюдение сроков регламентных работ, нехватка запчастей и специалистов по обслуживанию, а также самолеты с давно истекшим сроком эксплуатации. Военные чиновники пожаловались также на недостаток пилотов для новейших истребителей F-22 Raptor - чтобы управлять этим самолетом, летчикам необходимо пройти обширный курс переподготовки.

ВВС США подобны транспортной компании с крайне малым количеством грузовиков и очень большим объемом перевозок, резюмирует Task&Purpose.


Антон Валагин

20.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Вьетнам
Китай
Россия
США
Югославия
Продукция
F-22
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