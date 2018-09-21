Войти
21.09.2018
Российская газета

Впервые за долгие годы: САУ "Малка" приняли участие в крупных учениях

567
6
+2
203-мм самоходные пушки 2С7М "Малка"
203-мм самоходные пушки 2С7М "Малка".
Источник: Министерство обороны РФ

На состоявшихся маневрах "Восток-2018" были задействованы самые мощные в мире 203-мм самоходные пушки 2С7М "Малка". Впервые за долгие годы эти суперорудия были применены в столь масштабных учениях.

Еще недавно эти САУ, относящиеся во времена СССР к атомной артиллерии, находились в основной своей массе на базах хранения. Однако в настоящее время после модернизации они возвращены в войска, в подразделения систем большой мощности.

В ходе подготовки к маневрам расчеты 2С7М прошли интенсивную подготовку по разнообразному применению вверенной им матчасти. Так, по данным пресс-службы Минобороны, были проведены занятия по поражению целей на максимальной дальности, достигающей практически 50 км.

Также бойцы учились поражать прямой наводкой вражеские танки. Задача для "Малок" нестандартная и поэтому не совсем простая. Но одного залпа снарядов весом в 100 кг оказалось достаточно, чтобы условный противник был полностью разгромлен.

САУ 2С7М считается не только одной из наиболее дальнобойных, но и является одной из самых тяжелых самоходок по своей массе - 46,5 т. Вес применяемых боеприпасов тоже не шуточный - до 110 кг.

840-сильный двигатель позволяет развивать по шоссе более 50 км/ч. Запас хода по топливу составляет 600 км. Экипаж - шесть человек.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

20.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С7 Пион
Проекты
Военные учения
Похожие новости
21.08.2018
"Атомные" САУ Украины, бьющие на 47 км, почему-то разучились ездить сами
14.08.2018
203-мм САУ 2С7М впервые прямой наводкой били по танкам снарядами в 100 кг
13.08.2018
У Амура гигантские пушки расстреляли танки прямой наводкой
12.07.2018
Более 6,5 тыс. артиллеристов ЦВО освоят опыт военных конфликтов на сборах
16.04.2018
Соединения ЮВО в ходе учений задействовали артиллерию большой мощности
6 комментариев
№1
21.09.2018 02:03
Малке и Тюльпану нужны новые типы боеприпасов- электромагнитные, на основе мощных имплозивных взрывомагнитных генераторов. Которые бы не только выводили на поле чувствительную электронику средств связи, радиолокации, радионавигации, но и активную систему защиты танков (вроде Трофи).

И второй тип боеприпасов- беспилотник, несущий разведывательную и боевую часть и который выстреливается через канал ствола, подобно снаряду (Малка) или мине (Тюльпан).

Такой беспилотник уже через 3-5 минут после выстрела сможет вскрыть "белые" для полковой разведки квадраты на карте, определить на них цели и оперативно навести на них огонь артиллерии (не дав им времени на укрытие и рассредоточение), а в оконцовке самостоятельно атаковать любую одиночную приоритетную цель.
+2
Сообщить
№2
21.09.2018 05:35
И третий тип, все новое, это, хорошо забыто старое:

Фотоосветительная авиабомба

Фотосмесь разбрасывается, воспламеняется и сгорает с использованием кислорода воздуха. ФОТАБ 100 кг создает вспышку с силой света более 2 млрд свечей длительностью около 0,2 сек.

С появлением тепловизоров, чувствительных приборов ночного видения и прочей оптики ночного боя- необходимость в подсвечивании местности для ночной аэрофотосъемки пропала.

Но сами матрицы расплодившихся тепловизоров, ПНВ и прежде всего сетчатка глаза уязвима для мощного светового импульса, особенно с резким фронтом, в ночное время, когда зрачок максимально расширен и улавливает малейшие колебания в оптическом диапазоне.

Сейчас можно использовать другие смеси, в том числе на основе титана и бериллия, что с увеличением массы фотосмеси повысит яркость и мощность светового импульса в сотни-тысячи раз по сравнению с ФОТАБ, что приблизит, такой боеприпас по эффективности к световому излучению ТЯВ.

Т.е. сбросив на высокотехнологичную бригаду противника несколько десятков электромагнитных и ослепляющих снарядов и мин крупного калибра, можно вернуть его к уровню 60-х годов.
+2
Сообщить
№3
21.09.2018 07:23
Цитата, Восход сообщ. №2
Т.е. сбросив на высокотехнологичную бригаду противника несколько десятков электромагнитных и ослепляющих снарядов

а с другой стороны, хорош же высокотехнологичный противник с кучей электроники, если подпустил к себе кодлу таких штукенций, видимо оставшись без разведки с воздуха, без радиолокатора обнаружения артпозиций и своей дальнобойной и точной артиллерии.

Лично я скептически отношусь к тому, что эти мастодонты могут пригодиться для войны с НАТО. В лучшем случае для выкуривания бывших соотечественников из окопов и блиндажей, как в известных событиях 3-4 летней давности, брошенных их командованием или других соотечественников, которые по ущельям прятались и схроны в горах копали в 90-е или 2000-е. Для обрушения подземных ходов, которые любят рыть в Сирии тоже пригодится. Ну или домик там какой сложить, аэровокзал бункеры.
А всякие там фонарики, БЛА, ЭМИ-боеприпасы лучше уж с РЗСО Смерч запускать. И сразу много (скорострельность), и пуляет дальше.
0
Сообщить
№4
21.09.2018 07:51
Цитата, VK сообщ. №3
с другой стороны, хорош же высокотехнологичный противник с кучей электроники, если подпустил к себе кодлу таких штукенций, видимо оставшись без разведки с воздуха, без радиолокатора обнаружения артпозиций и своей дальнобойной и точной артиллерии.
У противника своих мастодонтов хватает, а радиолокаторы прежде всего сами себя выдают.

Вы поймите главное- не надо Малки и Тюльпаны собирать в батареи и устраивать выставки под открытым небом.

Отныне и присно- каждое орудие, это автономная боевая единица и в батарею или дивизион (на небольшом участке площади) они больше никогда не собираются. Никогда.

Отныне это мобильная группа, в которую входит Малка/Тюльпан, БМП-3К (как боевая машина с расширенным комплексом средств связи), БТР-82А (как средство обороны и доставки отделения охранения), бронемашина Тигр с турельной установкой ПЗРК/или ЗРК Сосна и транспортно заряжающая машина на базе МТЛБ.

Все они должны быть окрашены эмалями и покрытиями, снижающими заметность в РЛК, ИК и УФ диапазоне, по возможности замаскированы специализированными сетями и накидками.

Понимаете смысл. И сколько противнику потребуется сил и средств, чтобы выявить все наши крупнокалиберные орудия (огневые средства)?

Не надо собирать их в батареи, это ошибка. Распылите их по лесам и они станут практически неуязвимы и при этом смогут наносить согласованные и высокоточные удары, боеприпасами нового типа (выводящими из строя оптику и электронику, а следом и моральный дух противника).
0
Сообщить
№5
21.09.2018 08:02
Цитата, Восход сообщ. №4
Отныне это мобильная группа, в которую входит Малка/Тюльпан, БМП-3К (как боевая машина с расширенным комплексом средств связи), БТР-82А (как средство обороны и доставки отделения охранения), бронемашина Тигр с турельной установкой ПЗРК/или ЗРК Сосна и транспортно заряжающая машина на базе МТЛБ.

В Сирии все быстро привыкли группам САУ-122, Т-72, БМП-2/БТР, Урал. Все кроме САУ-122 это обеспечение, а она главная ударная сила. Но там проблема была обеспеченцам занять высоту и держать.
0
Сообщить
№6
21.09.2018 08:27
Цитата, Байкал57 сообщ. №5
В Сирии все быстро привыкли группам САУ-122, Т-72, БМП-2/БТР, Урал. Все кроме САУ-122 это обеспечение, а она главная ударная сила. Но там проблема была обеспеченцам занять высоту и держать.
Крупнокалиберная арта (и крупнокалиберные минометы) очень опасны и потому очень лакомы как цели, а значит тактика их примения должна скорее походить на тактику С-300 при отражении воздушного нападения- когда (допустим) одна батарея ведёт огонь до полного израсходования боекомплекта, остальные же батареи полка или бригады и средства их наведениия при этом находятся в режиме напряжённого, но пассивного ожидания, не выдавая тем самым свое местоположение.

И как только первая батарея отстрелила все свои ЗУР, она максимально быстро снимается с позиции и уходит на перезарядку, а в это время ее эстафета переходит другой батарее, которая в том числе прикрывает отход первой. И такая вот карусель.

Примерно такая же система должна быть у крупнокалиберной арты. Работает 1, максимум 2 ствола с максимальной интенсивностью. Каждая Малка возит 8 выстрелов + 6-8 можно разместить в МТЛБ. Отработали максимально сжато по времени, свернулись, покинули район, возможно даже под прикрытием дымов и дипольных помех.

Если разведка докладывает, что требуется добивание или выявлены новые цели, то включается новая группа.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.09 08:27
  • 6
Впервые за долгие годы: САУ "Малка" приняли участие в крупных учениях
  • 21.09 08:15
  • 6
Новую госпрограмму вооружений РФ на 10-летний период примут в 2023 году
  • 21.09 08:01
  • 3
Раздел воды: Украина отправит корабли в Азовское море
  • 21.09 07:58
  • 1
Украина усилит военную мощь в Азовском море
  • 21.09 07:51
  • 7
National Interest (США): Забудьте про С-500 и Су-57 ПАК ФА. У российских военных большие планы на будущее
  • 21.09 07:49
  • 2
Вторая подводная лодка типа "Лада" спущена на воду в Санкт-Петербурге
  • 21.09 07:39
  • 6
Black Night: Challenger 2 по-новому
  • 21.09 06:30
  • 12
Потерянная победа: как распад СССР погубил МиГ 1.44
  • 21.09 05:20
  • 27
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 21.09 04:59
  • 176
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 21.09 03:43
  • 1
Россия за два года подписала 20 оружейных контрактов со странами Африки
  • 21.09 02:14
  • 1
Сроки постройки "Каракуртов" под угрозой срыва
  • 20.09 23:48
  • 1
Vecernji list (Хорватия): Российская суперармия уже не похожа на неповоротливую Красную армию
  • 20.09 22:37
  • 4
Представленное президентом Порошенко новое оружие вызвало смех
  • 20.09 21:56
  • 3
Путин заявил о превосходстве новейшего российского оружия над зарубежным