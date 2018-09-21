Впервые за долгие годы: САУ "Малка" приняли участие в крупных учениях

На состоявшихся маневрах "Восток-2018" были задействованы самые мощные в мире 203-мм самоходные пушки 2С7М "Малка". Впервые за долгие годы эти суперорудия были применены в столь масштабных учениях.

Еще недавно эти САУ, относящиеся во времена СССР к атомной артиллерии, находились в основной своей массе на базах хранения. Однако в настоящее время после модернизации они возвращены в войска, в подразделения систем большой мощности.

В ходе подготовки к маневрам расчеты 2С7М прошли интенсивную подготовку по разнообразному применению вверенной им матчасти. Так, по данным пресс-службы Минобороны, были проведены занятия по поражению целей на максимальной дальности, достигающей практически 50 км.

Также бойцы учились поражать прямой наводкой вражеские танки. Задача для "Малок" нестандартная и поэтому не совсем простая. Но одного залпа снарядов весом в 100 кг оказалось достаточно, чтобы условный противник был полностью разгромлен.

САУ 2С7М считается не только одной из наиболее дальнобойных, но и является одной из самых тяжелых самоходок по своей массе - 46,5 т. Вес применяемых боеприпасов тоже не шуточный - до 110 кг.

840-сильный двигатель позволяет развивать по шоссе более 50 км/ч. Запас хода по топливу составляет 600 км. Экипаж - шесть человек.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев