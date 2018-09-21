Впервые за долгие годы: САУ "Малка" приняли участие в крупных учениях
На состоявшихся маневрах "Восток-2018" были задействованы самые мощные в мире 203-мм самоходные пушки 2С7М "Малка". Впервые за долгие годы эти суперорудия были применены в столь масштабных учениях.
Еще недавно эти САУ, относящиеся во времена СССР к атомной артиллерии, находились в основной своей массе на базах хранения. Однако в настоящее время после модернизации они возвращены в войска, в подразделения систем большой мощности.
В ходе подготовки к маневрам расчеты 2С7М прошли интенсивную подготовку по разнообразному применению вверенной им матчасти. Так, по данным пресс-службы Минобороны, были проведены занятия по поражению целей на максимальной дальности, достигающей практически 50 км.
Также бойцы учились поражать прямой наводкой вражеские танки. Задача для "Малок" нестандартная и поэтому не совсем простая. Но одного залпа снарядов весом в 100 кг оказалось достаточно, чтобы условный противник был полностью разгромлен.
САУ 2С7М считается не только одной из наиболее дальнобойных, но и является одной из самых тяжелых самоходок по своей массе - 46,5 т. Вес применяемых боеприпасов тоже не шуточный - до 110 кг.
840-сильный двигатель позволяет развивать по шоссе более 50 км/ч. Запас хода по топливу составляет 600 км. Экипаж - шесть человек.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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И второй тип боеприпасов- беспилотник, несущий разведывательную и боевую часть и который выстреливается через канал ствола, подобно снаряду (Малка) или мине (Тюльпан).
Такой беспилотник уже через 3-5 минут после выстрела сможет вскрыть "белые" для полковой разведки квадраты на карте, определить на них цели и оперативно навести на них огонь артиллерии (не дав им времени на укрытие и рассредоточение), а в оконцовке самостоятельно атаковать любую одиночную приоритетную цель.
Фотоосветительная авиабомба
Фотосмесь разбрасывается, воспламеняется и сгорает с использованием кислорода воздуха. ФОТАБ 100 кг создает вспышку с силой света более 2 млрд свечей длительностью около 0,2 сек.
С появлением тепловизоров, чувствительных приборов ночного видения и прочей оптики ночного боя- необходимость в подсвечивании местности для ночной аэрофотосъемки пропала.
Но сами матрицы расплодившихся тепловизоров, ПНВ и прежде всего сетчатка глаза уязвима для мощного светового импульса, особенно с резким фронтом, в ночное время, когда зрачок максимально расширен и улавливает малейшие колебания в оптическом диапазоне.
Сейчас можно использовать другие смеси, в том числе на основе титана и бериллия, что с увеличением массы фотосмеси повысит яркость и мощность светового импульса в сотни-тысячи раз по сравнению с ФОТАБ, что приблизит, такой боеприпас по эффективности к световому излучению ТЯВ.
Т.е. сбросив на высокотехнологичную бригаду противника несколько десятков электромагнитных и ослепляющих снарядов и мин крупного калибра, можно вернуть его к уровню 60-х годов.
Т.е. сбросив на высокотехнологичную бригаду противника несколько десятков электромагнитных и ослепляющих снарядов
а с другой стороны, хорош же высокотехнологичный противник с кучей электроники, если подпустил к себе кодлу таких штукенций, видимо оставшись без разведки с воздуха, без радиолокатора обнаружения артпозиций и своей дальнобойной и точной артиллерии.
Лично я скептически отношусь к тому, что эти мастодонты могут пригодиться для войны с НАТО. В лучшем случае для выкуривания бывших соотечественников из окопов и блиндажей, как в известных событиях 3-4 летней давности, брошенных их командованием или других соотечественников, которые по ущельям прятались и схроны в горах копали в 90-е или 2000-е. Для обрушения подземных ходов, которые любят рыть в Сирии тоже пригодится. Ну или домик там какой сложить, аэровокзал бункеры.
А всякие там фонарики, БЛА, ЭМИ-боеприпасы лучше уж с РЗСО Смерч запускать. И сразу много (скорострельность), и пуляет дальше.
с другой стороны, хорош же высокотехнологичный противник с кучей электроники, если подпустил к себе кодлу таких штукенций, видимо оставшись без разведки с воздуха, без радиолокатора обнаружения артпозиций и своей дальнобойной и точной артиллерии.У противника своих мастодонтов хватает, а радиолокаторы прежде всего сами себя выдают.
Вы поймите главное- не надо Малки и Тюльпаны собирать в батареи и устраивать выставки под открытым небом.
Отныне и присно- каждое орудие, это автономная боевая единица и в батарею или дивизион (на небольшом участке площади) они больше никогда не собираются. Никогда.
Отныне это мобильная группа, в которую входит Малка/Тюльпан, БМП-3К (как боевая машина с расширенным комплексом средств связи), БТР-82А (как средство обороны и доставки отделения охранения), бронемашина Тигр с турельной установкой ПЗРК/или ЗРК Сосна и транспортно заряжающая машина на базе МТЛБ.
Все они должны быть окрашены эмалями и покрытиями, снижающими заметность в РЛК, ИК и УФ диапазоне, по возможности замаскированы специализированными сетями и накидками.
Понимаете смысл. И сколько противнику потребуется сил и средств, чтобы выявить все наши крупнокалиберные орудия (огневые средства)?
Не надо собирать их в батареи, это ошибка. Распылите их по лесам и они станут практически неуязвимы и при этом смогут наносить согласованные и высокоточные удары, боеприпасами нового типа (выводящими из строя оптику и электронику, а следом и моральный дух противника).
Отныне это мобильная группа, в которую входит Малка/Тюльпан, БМП-3К (как боевая машина с расширенным комплексом средств связи), БТР-82А (как средство обороны и доставки отделения охранения), бронемашина Тигр с турельной установкой ПЗРК/или ЗРК Сосна и транспортно заряжающая машина на базе МТЛБ.
В Сирии все быстро привыкли группам САУ-122, Т-72, БМП-2/БТР, Урал. Все кроме САУ-122 это обеспечение, а она главная ударная сила. Но там проблема была обеспеченцам занять высоту и держать.
В Сирии все быстро привыкли группам САУ-122, Т-72, БМП-2/БТР, Урал. Все кроме САУ-122 это обеспечение, а она главная ударная сила. Но там проблема была обеспеченцам занять высоту и держать.Крупнокалиберная арта (и крупнокалиберные минометы) очень опасны и потому очень лакомы как цели, а значит тактика их примения должна скорее походить на тактику С-300 при отражении воздушного нападения- когда (допустим) одна батарея ведёт огонь до полного израсходования боекомплекта, остальные же батареи полка или бригады и средства их наведениия при этом находятся в режиме напряжённого, но пассивного ожидания, не выдавая тем самым свое местоположение.
И как только первая батарея отстрелила все свои ЗУР, она максимально быстро снимается с позиции и уходит на перезарядку, а в это время ее эстафета переходит другой батарее, которая в том числе прикрывает отход первой. И такая вот карусель.
Примерно такая же система должна быть у крупнокалиберной арты. Работает 1, максимум 2 ствола с максимальной интенсивностью. Каждая Малка возит 8 выстрелов + 6-8 можно разместить в МТЛБ. Отработали максимально сжато по времени, свернулись, покинули район, возможно даже под прикрытием дымов и дипольных помех.
Если разведка докладывает, что требуется добивание или выявлены новые цели, то включается новая группа.