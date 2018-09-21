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21.09.2018
Российская газета

США признали превосходство электронного оружия РФ

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Красуха
Комплекс РЭБ "Красуха".
Источник: http://kret.com/

Научный сотрудник Военно-морского аналитического центра Самюэль Бендетто считает, что имеющиеся в России средства РЭБ созданы на основе хорошо развитых, проверенных временем технологий, разработка которых не прекращалась и после распада СССР.

"Однако в последние несколько лет американцы вдруг поняли, что их потенциал РЭБ сильно отстает от российского, как технологически, так и в плане концепций оперативного применения", - цитирует diana_mihailova аналитика из США.

По его мнению, особого внимания со стороны НАТО заслуживает комплекс РЭБ "Былина", так как он будет иметь признаки искусственного интеллекта, основанного на самообучении машин. Данные для нейросети о различных западных системах российские военные получают с помощью радиотехнической разведки в Сирии и на Черном море.

"Это более, чем что-либо другое может представлять потенциальную угрозу технологическому доминированию Запада, поскольку потенциал российской системы РЭБ может вырасти до уровня, когда она сможет эффективно бороться с американскими и натовскими системами, избирательно атакуя определенную часть электромагнитного спектра и конкретные радиоэлектронные системы", - считает военный эксперт.

В итоге российские системы РЭБ нивелируют преимущество США в высокоточных вооружениях и высокотехнологичных системах воздушного, космического и морского базирования.

Напомним, что впервые автоматизированная система управления бригадами радиоэлектронной борьбы РБ-109А "Былина" была задействована осенью прошлого года на учениях армий России и Белоруссии. Новый комплекс способен проводить детальный анализ в сложной радиоэлектронной обстановке, выделять первоочередные объекты подавления и оптимально управлять комплексами постановки помех - в том числе в пространственно-распределенном режиме. На аппаратуру собственных войск помехи не действуют.

"Эффективность применения средств РЭБ под управлением "Былины" вырастает в разы, при этом учитывается радиоэлектронная совместимость с собственными системами связи и радиолокационной разведки", - заявили по итогам учений "Запад-2017" в пресс-службе Минобороны РФ.


Николай Грищенко

20.09.2018
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