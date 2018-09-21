Еще полетаем

Почему Америка уступила России и пустила к себе самолеты-разведчики

В среду, 19 сентября, США в рамках Договора по открытому небу (ДОН) разрешили российскому самолету-разведчику Ту-214ОН полеты над своей территорией. При этом ранее в Америке отказывались сертифицировать российский самолет без объяснения причин. И это несмотря на то, что остальные 22 страны — члены соглашения, принимавшие участие в международном освидетельствовании обновленной машины, подтвердили полное соответствие самолета требованиям и ограничениям ДОН. "Лента.ру" разбиралась, чем мотивированы действия США.

Летающая проблема

Согласно заявлению начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, глава американской делегации "без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона". Подобные действия, по его словам, обусловлены политическими мотивами, а также современным цифровым оборудованием Ту-214ОН, в создании которого Россия якобы опередила США на пять-семь лет.

Говоря о "современном цифровом оборудовании", Рыжков имеет в виду цифровую камеру российского производства OSDCAM4060, пришедшую на смену ранее использовавшемуся в полетах пленочному аппарату. Он отметил, что в ходе освидетельствования, проходившего со 2 по 11 сентября на авиабазе Кубинка (наземный осмотр самолета и оборудования) и аэродроме Таганрог (встреча с разработчиками техники), зарубежные эксперты убедились, что четыре конфигурации высот применения OSDCAM4060 отвечают всем требованиям ДОН по разрешающей способности на местности.

Главной целью ДОН, подписанного в марте 1992 года и вступившего в силу в феврале 2002 года, заявляется содействие укреплению доверия между государствами через контроль над их вооружениями. В настоящее время соглашение объединяет 34 страны-участницы, включая Россию и США. В рамках ДОН государства имеют право на фиксированное число полетов над территориями друг друга. Перед этим маршрут самолета-разведчика согласовывается с принимающей стороной, представители которой должны присутствовать на борту машины в ходе наблюдательного полета.

Но если заявляемые разработчиком характеристики OSDCAM4060 удовлетворяют ДОН, что могло стать причиной запрета? Подобное оборудование получили два других российских самолета-разведчика — Ан-30Б и Ту-154М-ЛК-1, которые прошли международное освидетельствование, в том числе, и не без трудностей, со стороны США. Первая машина летает над Европой, вторая — над Северной Америкой.

Формально одной из причин можно было бы считать то, что в настоящее время российский Ту-214ОН оказывается единственным из самолетов-разведчиков стран-участников ДОН, получившим все виды разрешенной аппаратуры практически в максимально допустимых характеристиках. Согласно документу, допустимое на самолете-разведчике оборудование включает аэрофотокамеры (разрешение для фото и видео не выше 30 сантиметров на минимально допустимой в рамках ДОН высоте полета), инфракрасные устройства линейного сканирования (разрешением не выше 50 сантиметров) и радиолокаторы бокового обзора (разрешением получаемой радарной карты не выше трех метров).

При этом спустя неделю в США неожиданно согласились сертифицировать Ту-214 и допустили самолет к наблюдательным полетам над Америкой. Об этом "Коммерсанту" рассказал анонимный военно-дипломатический источник в Москве. По его словам, о своем решении американская сторона сообщила консультативной комиссии Договора по открытому небу в среду, 19 сентября.

По сравнению с Ту-214ОН, американский самолет наблюдения OC-135B Open Skies, созданный на базе военно-транспортного KC-135 Stratotanker, выглядит ненадежным и недостаточно хорошо оснащенным. Три такие машины, используемые в рамках ДОН, построены в 1961 году и являются одними из самых старых в ВВС США. На этих самолетах установлено по четыре турбовентиляторных двигателя Pratt & Whitney TF33, выпускавшихся с 1958-го по 1985 год, а также преимущественно аналоговое бортовое оборудование. Один из самых опасных для жизни экипажа инцидентов произошел в марте 2016 года: тогда на одном из OC-135B Open Skies, вынужденном покинуть Россию из-за проблем с электрической системой, в системе наддува кабины случилось возгорание. К счастью, экипажу удалось потушить пожар и посадить самолет.

Самолет Ту-154М-Лк-1 RF-85655 «Открытое небо». Источник: www.avsim.su

В апреле 2017 года Госдепартамент фактически признал необходимость модернизации самолетов наблюдения — в частности, замены пленочных камер на цифровые. В любом случае, различное оснащение российских и американских самолетов-разведчиков, если оно удовлетворяет ДОН, не может быть достаточным основанием для отказа в полетах Ту-214ОН.

Невозможное решение

Несмотря на растущую аварийность OC-135B Open Skies, представляющую угрозу безопасности экипажа, в мае 2018 года комитет Палаты представителей США по вооруженным силам в ходе последнего рассмотрения бюджета Пентагона на 2019 год исключил запрос ВВС в размере 222 миллионов долларов на покупку новых самолетов наблюдения взамен действующих. Заявляемые конгрессменами причины такого решения говорят сами за себя, а также дают понимание позиции США по ДОН.

OC-135B Open Skies. Источник: Wikipedia

В ходе обсуждения законопроекта отмечалось, что Россия нарушила основные договоры о контроле над вооружениями, расширила и модернизировала свой ядерный арсенал, испытала противоспутникое оружие и использовала новейшие технологии против своих соседей. Тогда же председатель комитета, республиканец из Техаса Уильям Торнберри заявил, что США отказались от финансирования самолетов и датчиков наблюдения до тех пор, пока Россия не начнет выполнять свои обязательства и не предпримет другие шаги. Среди них, к примеру, согласие на выдачу своих граждан, которым предъявлено обвинение в действиях против США во время выборов в ноябре 2016 года.

Подобные заявления начали появляться после присоединения в марте 2014 года Крыма к России, хотя стороны и ранее высказывали недовольство друг другом по выполнению ДОН, но не в столь ультимативной форме. Вооруженный конфликт в Южной Осетии в августе 2008 года и смена власти на Украине в феврале 2014 года способствовали успешной реализации ДОН с точностью до наоборот. В частности, Россия ограничила полеты американских самолетов вблизи границ с Южной Осетией (в 2008 году) и над Калининградской областью (в 2014 году), а США — над Аляской, Гавайями и Вашингтоном.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный СССР и США, запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров, а также обязует ликвидировать соответствующие пусковые установки. США и Россия обвиняют друг друга в нарушении данного соглашения. РФ считает грубым нарушением действующих соглашений развертывание в Румынии и Польше пусковых установок Mark 41, которые способны запускать не только противоракеты RIM-161 Standard Missile 3, но и крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России. США обвиняют Россию в сокрытии истинных возможностей крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М», являющейся сухопутным вариантом ракеты морского базирования «Калибр-НК» (дальностью действия до 1400 километров). В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия до 5500 километров, а не 500 километров, как заявляет Минобороны России.

Пожалуй, в наиболее резкой форме претензии к России были сформулированы в апреле 2014 года, когда США впервые отказали в полетах Ту-214ОН. Тогда вышеупомянутый комитет по вооруженным силам в законопроекте военного бюджета на 2015-й финансовый год заблокировал сертификацию нового российского самолета-разведчика.

Ограничение предлагалось снять, если будут выполнены три условия. Во-первых, министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов и директор Национальной разведки должны заверить Конгресс, что Россия "больше незаконно не оккупирует территорию Украины". Во-вторых, военные должны убедиться, что модернизированная техника не представляет высокого риска для национальной безопасности США. И в-третьих, перечисленные официальные лица должны убедить парламентариев в том, что Россия "больше не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (речь идет прежде всего о ракете 9M729 — прим. "Ленты.ру") и придерживается Договора об обычных вооруженных силах в Европе".

Примечательно, что при обсуждении рисков для национальной безопасности, связанных с российской техникой, конгрессменов больше всего беспокоили не цифровые камеры OSDCAM4060, а радиолокаторы, которые якобы могли обнаружить скрытые объекты и инфраструктуру, связанные с разработкой современного оружия.

Союз нерушимый

Оставляя в стороне возможности выполнения Россией первого и третьего условий американских парламентариев, гораздо интереснее понять потребность в ДОН для России и США. Если посмотреть состав стран-участниц ДОН, очевидно, что все они, за исключением России и Белоруссии, в той или иной степени, включая Турцию, являются союзниками США (членами НАТО, ЕС или странами бывшего Варшавского договора). В ДОН нет, в частности, Китая, Индии, Японии, Ирана или Пакистана.

Качество фотоснимков, получаемых самолетами-наблюдателями, по современным представлениям не предполагает ничего выдающегося, фактически напоминая спутниковые изображения Google Earth. С разрешением 30 сантиметров доступны сделанные из космоса снимки компании DigitalGlobe. Современные американские военные спутники обладают еще лучшим разрешением.

По этой причине ДОН может представлять интерес лишь для стран, не имеющих развитых спутниковых средств. Хотя американские военные из соображений секретности не предоставят участникам соглашения свободного доступа к своим высокоточным спутниковым данным, не исключается возможность создания на основе спутниковых снимков, поставляемых коммерческими операторами, единой базы данных.

При этом возможностью пользоваться базой данных США могут наделить всех участников ДОН, кроме России, которая не имеет столь технологичной, как у США или ЕС, спутниковой группировки. Ну, а поскольку до реализации подобных планов относительно далеко, поддержка ДОН остается актуальной для таких союзников США, как, например, Украина, которая таким образом получает возможность инспектировать территории России и Белоруссии.

Олег Иванов