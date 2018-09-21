Войти
21.09.2018
Lenta.ru

Минобороны объяснило роль системы "свой-чужой" в крушении Ил-20 в Сирии

313
0
0
Война в Сирии
Война в Сирии.
Источник: Omar Sanadiki / Reuters

На ракете сирийской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-200, которая сбила российский Ил-20, не было российской системы опознавания "свой-чужой". Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

"Система государственного опознавания "свой-чужой" является строго индивидуальной у каждого государства, и даже на экспортируемые из России в рамках ВТС образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается", — пояснил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

"Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы "свой-чужой", — попросту дилетантские фантазии", — добавил генерал.

Он подчеркнул, что система опознавания объединяет самолеты и комплексы ПВО исключительно российской принадлежности. "Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть", — заявил Конашенков.

О крушении российского самолета-разведчика Ил-20 стало известно 17 сентября. Самолет был сбит системой ПВО Сирии, активированной после авиаудара израильских ВВС. На борту самолета находились 15 российских военнослужащих.

20.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
С-200
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
21.09.2018
Крушение Ил-20 Израиль отчитался перед Москвой
21.09.2018
Систему "свой—чужой" не устанавливают на экспортируемое из РФ вооружение
21.09.2018
Случаев передачи системы "свой-чужой" не было, заявили в Минобороны
20.09.2018
14 из 15: в списке погибших на борту Ил-20 нет одного человека
20.09.2018
Российские базы в Сирии оснастят автоматизированными средствами контроля
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.09 08:27
  • 6
Впервые за долгие годы: САУ "Малка" приняли участие в крупных учениях
  • 21.09 08:15
  • 6
Новую госпрограмму вооружений РФ на 10-летний период примут в 2023 году
  • 21.09 08:01
  • 3
Раздел воды: Украина отправит корабли в Азовское море
  • 21.09 07:58
  • 1
Украина усилит военную мощь в Азовском море
  • 21.09 07:51
  • 7
National Interest (США): Забудьте про С-500 и Су-57 ПАК ФА. У российских военных большие планы на будущее
  • 21.09 07:49
  • 2
Вторая подводная лодка типа "Лада" спущена на воду в Санкт-Петербурге
  • 21.09 07:39
  • 6
Black Night: Challenger 2 по-новому
  • 21.09 06:30
  • 12
Потерянная победа: как распад СССР погубил МиГ 1.44
  • 21.09 05:20
  • 27
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 21.09 04:59
  • 176
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 21.09 03:43
  • 1
Россия за два года подписала 20 оружейных контрактов со странами Африки
  • 21.09 02:14
  • 1
Сроки постройки "Каракуртов" под угрозой срыва
  • 20.09 23:48
  • 1
Vecernji list (Хорватия): Российская суперармия уже не похожа на неповоротливую Красную армию
  • 20.09 22:37
  • 4
Представленное президентом Порошенко новое оружие вызвало смех
  • 20.09 21:56
  • 3
Путин заявил о превосходстве новейшего российского оружия над зарубежным