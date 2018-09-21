Минобороны объяснило роль системы "свой-чужой" в крушении Ил-20 в Сирии
На ракете сирийской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-200, которая сбила российский Ил-20, не было российской системы опознавания "свой-чужой". Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.
"Система государственного опознавания "свой-чужой" является строго индивидуальной у каждого государства, и даже на экспортируемые из России в рамках ВТС образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается", — пояснил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
"Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы "свой-чужой", — попросту дилетантские фантазии", — добавил генерал.
Он подчеркнул, что система опознавания объединяет самолеты и комплексы ПВО исключительно российской принадлежности. "Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть", — заявил Конашенков.
О крушении российского самолета-разведчика Ил-20 стало известно 17 сентября. Самолет был сбит системой ПВО Сирии, активированной после авиаудара израильских ВВС. На борту самолета находились 15 российских военнослужащих.
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