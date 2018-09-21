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21.09.2018
РИА Новости

Хорватские СМИ рассказали, как российская армия стала "продвинутой"

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Парад участников военных маневров Восток-2018
Парад участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Учения "Восток-2018", продемонстрировали, что современные Вооруженные силы России больше не имеют ничего общего с той армией, которую Москва унаследовала от СССР, пишет одна из ведущих хорватских газет Veernji List.

Как напоминает издание, в начале 1990-х годов российским военнослужащим было даже нечего есть, а Вооруженные силы приходили в упадок, что показала первая война в Чечне. Теперь же Россия "снова превратилась в мировую державу в полном смысле этого слова", - отмечает газета.

Российская военная доктрина сильно изменилась по сравнению с советскими временами. Если в годы Великой Отечественной войны Красная армия добивалась побед над немцами ценой больших потерь, то в современных Вооруженных силах ценится каждая человеческая жизнь, пишет издание. В то же время российская армия остается одной из самых больших по численности в мире и является абсолютным лидером по количеству танков, добавляет автор статьи.

Veernji List описывает масштабные изменения в российской армии, которые начались в 2012 году. Первым и основным шагом стала полная реорганизация структуры и командной цепочки сухопутных войск, пишет издание. "Но это было только начало. Российская армия начала трансформироваться из структуры, обладавшей голой физической силой и полагавшейся на штык и пушечное мясо, в опытные, высокоэффективные и технологически продвинутые вооруженные силы", - говорится в статье.

Москва, готовя свои вооруженные силы к возвращению на мировую геополитическую арену, сосредоточилась на целом ряде специфических областей, которые ускользнули от внимания Запада, замечает автор статьи.

В частности, разработан один из лучших в мире танков Т-14 "Армата", призванный укрепить основу сухопутных сил. Создано новое семейство истребителей "Сухой", в том числе обладающие технологией стелс, которые могут на равных сражаться с американскими F-22 и F-35, пишет газета.

Особенно далеко, как замечает Veernji List, Россия продвинулась в системах в зенитно-ракетных системах, среди которых выделяется комплекс С-400, которая способна контролировать воздушное пространство в радиусе 400 километров, и с которой не способен соперничать американский ЗРК Patriot.

Совершенствуется и артиллерия. "С новым поколением боезарядов российские ракеты не только значительно более разрушительны, но и обладают большей дальностью, чем западные аналоги. Так что россияне могут с безопасного расстояния нанести удар по позициям противника, оставаясь для него недосягаемыми", - отмечает издание.

Однако самый большой рывок, как пишет Veernji List, Россия совершила в таких системах ведения боя будущего, как радиоэлектронная борьба, кибервойна и применение высокотехнологичных систем. "Сегодня подразделения радиоэлектронной борьбы являются неотъемлемой частью любого соединения на уровне бригады, и возможности этих подразделений очень широки. Они способны, например, заблокировать GPS-сигнал в регионе боевых действий, а также нарушить коммуникацию и оказать психологическое воздействие на противника", - говорится в статье.

Veernji List также указывает на значительную роль беспилотников в российской армии, а также создание спецподразделений для ведения боевых действий в Арктике и других регионах с тяжелыми условиями.

"Рост российской военной мощи не завершен, и это длительный процесс. Тем не менее уже сейчас ясно, что российские вооруженные силы уже не неприглядная масса людей и пушечного мяса, а армия, которая может противостоять своим противникам на самом современном уровне и в том, что касается технологий, и в том, что касается оперативности", - заключает издание.

Масштабные маневры "Восток-2018" с участием военных из Китая и Монголии проходили в период с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу. В них были задействованы войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации воздушно-космических сил.

20.09.2018
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