Гетемюллер поблагодарила Азербайджан за поддержку НАТО в Афганистане

Баку. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Заместитель генсека НАТО в Баку поблагодарила Азербайджан за предоставление альянсу транзита грузов в Афганистан и увеличение азербайджанского контингента в этой стране в рамках миссии "Решительная поддержка".

"Мы благодарны Азербайджану за предоставление транзитных возможностей в рамках этой миссии. Азербайджан эффективно участвует в деятельности НАТО в борьбе с терроризмом", - подчеркнула Р.Гетемюллер.

Она отметила, что взаимодействие с альянсом отвечает интересам Азербайджана.

"НАТО очень рад иметь такого партнера как Азербайджан. Мы вместе работаем над проектами, которые соответствуют интересам Азербайджана",- сказала Р.Гетемюллер в четверг журналистам в Баку.

По ее словам, Азербайджан и НАТО также ведут совместную деятельность по развитию институтов в сфере обороны в стране. "Считаю, что этими проектами мы можем помочь Азербайджану в своем дальнейшем развитии", - добавила заместитель генсека альянса.

С января 2018 года численность азербайджанских миротворцев, участвующих в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, увеличена с 94 до 120 человек, включая шесть азербайджанских офицеров, которые представлены в различных штабах миссии, а также двух военных врачей.