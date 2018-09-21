Заказ от Минобороны на 3 млрд рублей получит Хабаровский судостроительный завод

Досрочное заключение контракта позволит поддержать предприятие - вице-премьер Борисов

Хабаровск. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Хабаровский судостроительный завод получит заказ от Минобороны на строительство восьми судов на воздушной подушке типа "Мурена", сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы рассмотрим возможность досрочного заключения контракта, начиная с 2019 года. Я дам такие поручения, переговорю с коллегами из Военно-морского флота, Минобороны, хотя бы для того, чтобы вы уже начали подготовительные работы, оснастку, устанавливали операционные связи со всей цепочкой тех, кто будет задействован в работе. Я думаю, что речь нужно вести сразу о длительном контракте до 2027 года, чтобы вы смогли спланировать все свои возможности, планы, экономику", - сказал Ю. Борисов в ходе посещения судостроительного предприятия.

По его словам, изначально в текущей программе вооружения строительство этих судов было запланировано на 2021 год. Досрочное заключение контракта позволит "поддержать завод".

"Это достаточно дорогостоящая продукция, я думаю, что после заключения контракта средняя выручка только со стороны Минобороны даст загрузку около 3 млрд рублей", - отметил Ю. Борисов.

"Добирать заказы", по словам Ю. Борисова, завод сможет гражданским судостроением.

"А добирать (заказы - ИФ) будем уже на гражданском рынке. Знаю, что модели кораблей, которые вы уже сделали, вызывают интерес и у западных партнеров. Желательно, чтобы все эти намерения воплотились в жизнь. Государство также будет способствовать формированию заказа новых рыболовецких судов. Мы обязательно будем стимулировать рыболовов приходить на наши верфи и строить свои суда. Это элемент нашей технической политики. Это делается не только для рыболовецкого флота, но и для крупнотоннажных судов", - подчеркнул вице-премьер.

В свою очередь губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отметил, что уже сейчас завод планирует получить госзаказ на строительство 24 рыболовецких судна.

" Это очень хороший государственный заказ. Плюс есть заказы от частных лиц. К концу года завод будет полностью "забит" и ремонтными, и новыми судами. И как раз оборонный заказ будет кстати. Планируется даже нарастить количество работников. Примерно 100-150 дополнительных рабочих мест", - сказал В. Шпорт.