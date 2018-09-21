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21.09.2018
Интерфакс-АВН

Гетемюллер и Маргвелашвили в пятницу обсудят отношения Грузии с НАТО

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Учения Вооруженных сил Грузии и НАТО
Учения Вооруженных сил Грузии и НАТО.
Источник: Reuters

Тбилиси. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер в пятницу посетит Тбилиси, где проведет переговоры с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и членами грузинского правительства, сообщает в четверг грузинское внешнеполитическое ведомство.

Также Р.Гетемюллер примет участие в "круглом столе", организованном Минобороны Грузии.

"Данный визит даст возможность заместителю генерального секретаря НАТО на месте оценить проводимые реформы, ознакомиться с ситуацией в стране, рассмотреть все актуальные вопросы отношений НАТО с Грузией", - говорится в сообщении МИД Грузии.

20.09.2018
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Страны
Грузия
Проекты
NATO
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