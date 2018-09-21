Гетемюллер и Маргвелашвили в пятницу обсудят отношения Грузии с НАТО
Учения Вооруженных сил Грузии и НАТО.
Источник: Reuters
Тбилиси. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер в пятницу посетит Тбилиси, где проведет переговоры с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и членами грузинского правительства, сообщает в четверг грузинское внешнеполитическое ведомство.
Также Р.Гетемюллер примет участие в "круглом столе", организованном Минобороны Грузии.
"Данный визит даст возможность заместителю генерального секретаря НАТО на месте оценить проводимые реформы, ознакомиться с ситуацией в стране, рассмотреть все актуальные вопросы отношений НАТО с Грузией", - говорится в сообщении МИД Грузии.
20.09.2018
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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