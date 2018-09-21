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21.09.2018
Интерфакс-АВН

"Технодинамика" поставила Минобороны пусковые установки для крылатых ракет

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Логотип Холдинга “Технодинамика”
Логотип Холдинга “Технодинамика”.
Источник: http://technodinamika.ru/

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - "Технодинамика" досрочно выполнила гособоронзаказ за 2018 год, в том числе по пусковым установкам крылатых ракет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.

"Государственный оборонный заказ (ГОЗ) на 2018 год предприятия холдинга "Технодинамика" выполнили досрочно. Все обязательства перед министерством обороны исполнены, среди них поставка парашютно-бесплатформенных и парашютно-десантных систем, многопозиционных пусковых устройств для крылатых ракет большой дальности и вспомогательных силовых систем", - сообщили в пресс-службе.

Среди прочего холдинг выполнил работы в рамках поставки, ремонта и продления назначенного срока службы изделий для оснащения стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160.

Общая сумма контрактных заявок на следующий год в данный момент составляет более 12 млрд рублей, отметили в холдинге.

"Помимо контрактов с Минобороны РФ предприятия холдинга выполнили более 1100 договоров в рамках исполнения ГОЗ-2018 с заказчиками", - добавили в пресс-службе.

20.09.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Технодинамика
Проекты
Гособоронзаказ
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