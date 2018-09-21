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21.09.2018
ТАСС

Участники форума оружейников в Ижевске обсудили развитие конкуренции

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Оружейное производство на заводе концерна Калашников. Архивное фото
Оружейное производство на заводе концерна Калашников. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба концерна "Калашников"

Глава Удмуртии Александр Бречалов считает, что оборонные предприятия должны быть готовы к изменениям, повышать производительность труда и постоянно учиться

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Вопросы конверсии и развитие конкуренции в сфере оборонно-промышленного комплекса стали основными темами пленарного заседания Форума оружейников России, который завершился в среду в Ижевске. Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что для того, чтобы становиться эффективнее в отрасли, необходимо выходить из зоны комфорта, не бояться конкуренции и повышать производительность труда.

"Именно когда выходишь из зоны комфорта, возникает побудительный мотив находить не просто что-то новое, а еще и при производстве быть эффективным, потому что ты неизбежно... находишься в конкурентном поле ", - сказал он.

По мнению главы региона, предприятиям нужно быть готовым к изменениям, повышать производительность труда и постоянно учиться. Бречалов подчеркнул, что "оборонщики" способны конкурировать и не должны рассчитывать только на государственную поддержку.

Развитие кооперации

Управляющий "Ижевским механическим заводом" (ИМЗ) Александр Гвоздик согласился, что нет смысла уповать только на поддержку государства и налоговые льготы, нужно задуматься о том, чего способно добиться предприятие собственными силами. Он рассказал, что у ИМЗ разработана дорожная карта развития, к реализации которой приступили в 2018 году. Гвоздик подчеркнул, что считает перспективным работу в рамках кооперации. "Надо уходить от феодальных хозяйств. На "Ижмехе" мы производим все - от винтика и пружинки до корпусно-механических частей ракет. Да, с одной стороны это очень удобно, но ведь что-то можно прибрести на соседнем предприятии и развивать эти компетенции в рамках другого предприятия, и не только в рамках Ижевска и республики", - сказал он.

О том, как в Татарстане развивают кооперацию среди предприятий машиностроения, рассказал председатель правления управляющей компании "Машиностроительный кластер Республики Татарстан" Сергей Майоров. В качестве примера он привел Национальный портал субконтрактации, запущенный в январе прошлого года, где размещаются заказы на разработку и изготовление сложной технической продукции. По его словам, на сегодняшний день там зарегистрировалось около 60 компаний из Удмуртии.

"91 заказ удмуртские предприятия взяли с этого портала, и 12 раз разместили свои заказы на подбор поставщиков. Это измеряемая реальная кооперация", - подчеркнул Майоров.

Государственная поддержка

Заместитель генерального директора АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Рустам Улумбеков рассказал участникам заседания как "оборонщикам" получить льготное кредитование, как промышленности взаимодействовать с государством. По его словам, среди наиболее успешных институтов развития, которые предоставляют льготное финансирование - Фонд развития промышленности (ФРП), Внешэкономбанк, Российский экспортный центр. Кроме того, по словам Улубмекова, предприятия ОПК могут рассчитывать на компенсацию процентных ставок и на льготы по налогообложению.

Бречалов отметил, что в республике по итогам форума появились заявки для ФРП. "У нас появились новые партнеры. Есть заявки для ФРП. Мы здесь сделали большой рывок. В 2016-м году ФРП в Удмуртию дал 68 млн рублей, в 2017-м около 150 млн рублей, а в 2018-м уже более 300 млн рублей выдано и еще примерно на такую же сумму заявки на рассмотрении", - отметил он.

Инновации и конкуренция

Генеральный директор Инновационного центра концерна "Калашников" Олег Краснов сообщил, что предприятиям не нужно бояться конкуренции и следует забыть о преимуществах монополии.

"Многие предприятия стремятся к победе в конкурентной борьбе, чтобы победить в борьбе за рынок. И часто делается ставка на инновационный продукт, на инновационную технологию, чтобы обеспечить себе монополию. Но подчеркиваю, что монополия в инновации всегда временна ", - сказал он.

Монопольное положение на рынке неизбежно влияет на возникновение инертной среды на крупных предприятиях. В результате, по мнению гендиректора опытно-конструкторского бюро "Атом" Максим Кузина, страдает такая важная отрасль, как отечественный промышленный дизайн, где в настоящее время задействовано порядка 700-850 человек. Он рассказал, что зачастую на промпредприятиях молодых дизайнеров долгое время не воспринимают как самостоятельную рабочую единицу, не доверяют работать с продуктом.

Подводя итоги заседания, Бречалов отметил, что логичным продолжением форума станет старт образовательной программы для предприятий ОПК Удмуртии. "На полях ВЭФ мы подписали с Российским экспортным центром соглашение, и завтра начнется работа экспортного акселератора для предприятий ОПК. Это единственный в стране такой инструмент развития <…> Я хочу, чтобы мы ставили себе конкретные совместные задачи, чтобы наши предприятия выполнили поручения президента в части конверсии", - сказал он.

19.09.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Концерн Калашников
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