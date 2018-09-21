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21.09.2018
ТАСС

Хабаровский завод построит восемь судов на воздушной подушке "Мурена"

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Десантно-штурмовой катер на воздушной подушке проекта 12061 "Мурена" Источник: http://sh8146.narod.ru/.

Власти планируют наладить сотрудничество с Военно-морским флотом и Минобороны

ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Восемь скоростных судов на воздушной подушке типа "Мурена" планируется построить на Хабаровском судостроительном заводе. Как сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, заказ на них будет размещен досрочно, чтобы поддержать предприятие.

"Знаете, что в текущей программе вооружения у нас с 21 года в планах есть строительство скоростных судов на воздушной подушке типа "Мурена"... восемь кораблей. Я думаю, для того чтобы поддержать завод, чтобы поддержать край, мы рассмотрим возможность досрочного заключения контракта начиная с 19 года", - сказал Борисов на совещании на заводе в четверг.

Он добавил, что даст соответствующие поручения, переговорит с коллегами из Военно-морского флота и Минобороны. "Хотя бы для того чтобы вы начали подготовительные работы, оснастку, устанавливали кооперационные связи со всей цепочкой, кто будет задействован в этой работе", - пояснил Борисов. "Я думаю, что речь нужно вести сразу о длительном контракте до 27 года, чтобы вы могли планировать все свои возможности, планы, экономику", - уточнил он.

Вице-премьер отметил, что стоимость заказа Минобороны на судостроительном заводе составит порядка 3 млрд рублей. "Цена контракта будет определяться в диалоге между заводом и заказчиком, но это достаточно дорогостоящая продукция, я думаю, что после заключения контракта средняя выручка только со стороны Минобороны даст загрузку около 3 млрд рублей", - сказал он.

Он добавил, что у завода также есть "очень хорошие" перспективы в плане гражданского судостроения. "Надо сейчас всячески стимулировать, и государство будет обязательно помогать, способствовать при формировании заказа новых рыболовецких судов", - сказал Борисов.

В июле этого года Борисов сообщил, что Хабаровский судостроительный завод получил заказ от Минобороны РФ на создание десятков кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена".

Проект 12061 "Мурена" - десантный катер на воздушной подушке. Вооружение: две 30 мм автоматические установки типа АК-630, восемь комплектов переносных ЗРК типа "Игла". Минное вооружение корабля состоит из комплекта переносного устройства для постановки от десяти до 24 мин, в зависимости от их типа.

20.09.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Зубр
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
12061 Мурена
12322 Зубр
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