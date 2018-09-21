Около 150 человек дополнительно привлекут на работу на хабаровском судозаводе

Глава региона отметил, что к концу года судозавод будет практически полностью загружен

ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Хабаровский судостроительный завод увеличит штаб сотрудников на 150 человек для выполнения гражданских заказов и заказов Минобороны. Об этом сообщил журналистам в четверг глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

На хабаровском судозаводе сейчас строится пассажирское судно на воздушной подушке СВП-50, будут построены два морских буксира, есть договоренность на строительство семи краболовных судов, будут также строиться суда типа "Мурена" по заказу Минобороны.

"Сегодня 612 человек здесь работает. Это костяк, который готов выполнять заказы. Завод такого плана должен иметь в идеале половину оборонного, половину гражданского заказа. Это была бы стабилизация на заводе на долгие годы вперед. И планируется даже нарастить количество работников, на первом этапе - где-то 100-150 человек", - сказал Шпорт.

Он добавил, что с учетом имеющихся заказов, намерений частных компаний на строительство судов рыболовецкого флота, заказа Минобороны, ремонтных заказов к концу 2018 года судозавод будет практически полностью загружен.

Хабаровский судостроительный завод входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация", 100% пакета акций принадлежит государству.