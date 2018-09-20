Египтяне запасаются боекомплектом для "Абрамсов"

Минобороны Египта запросило у Соединённых Штатов более 60 000 боеприпасов для своих танков M1A1 Abrams. Вчера, 18 сентября, Государственный департамент США одобрил потенциальную сделку, стоимость которой оценивается в $99 млн.

Госдеп разрешил подрядчику General Dynamics Ordnance and Tactical Systems продать в Египет 46 000 снарядов M831A1 и M865, 10 000 APFSDS-T, а также 4500 IM HE-T. Контракт должен быть выполнен в течение пяти лет.

"Эта продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединённых Штатов, помогая улучшить безопасность дружественной страны, которая по-прежнему остаётся важным стратегическим партнёром на Ближнем Востоке", — сообщили в пресс-службе Государственного департамента США.

Египет производит сборку танков M1A1 Abrams с 1988 года. В 1984 году Минобороны Египта и компания General Dynamics подписали контракт на строительство завода, который начал свою работу спустя четыре года в пригороде Каира. Изначально планировалось, что сборка танков на территории Египта позволит существенно снизить стоимость готовой продукции, однако оказалось, что египетские "Абрамсы" существенно дороже американских. По данным на 2017 год, в Египте собрали более 1100 единиц M1A1 Abrams.