Black Night: Challenger 2 по-новому

Британская армия намерена существенно модернизировать свои танки. Вчера, 18 сентября, портал janes.com сообщил о том, что компания BAE Systems официально презентовала свою версию модернизации машины Challenger 2.

В 2013 году британские военные объявили о планах модернизировать свой основной боевой танк Challenger 2, а годом позже начали принимать заявки от оборонных компаний в рамках программы Challenger 2 LEP. В декабре 2016 года Минобороны Великобритании назвало двух финалистов тендера, подписав с ними контракты на создание опытных образцов.

Первой своего претендента показала BAE Systems. Пакет модернизации Challenger 2, ранее презентованный как Mark 2, получил название Black Night. В компании указывают, что разработка "основана на зрелых технологиях, а при необходимости возможно дальнейшее наращивание боевых возможностей танка".

Танк Challenger 2 был разработан в 80-е годы компанией Vickers Defence Systems, позже ставшей частью BAE Systems. В 1994 году началось его производство, а в 1998 году новые танки официально поступили на вооружение британской армии. Масса Challenger 2 составляет 62,5 т, длина корпуса — 8,3 м, ширина — 3,5 м, высота — 2,5 м, экипаж — 4 человека. Танк оснащён нарезным 120-мм орудием L30E4 и двумя пулемётами калибра 7,62 мм.