Американские штурмовики стали душить пилотов

ВВС США нашли причины обмороков у пилотов легких штурмовиков T-6 Texan II. Эти турбовинтовые самолеты используются для обучения молодых летчиков пилотированию, но могут использоваться и для выполнения боевых задач.

Инциденты с плохим самочувствием пилотов Texan и даже кратковременной потери ими сознания регистрируются с момента принятия самолета на вооружение в 2001 году. В январе 2018-го зафиксирована целая серия таких происшествий, после чего полеты штурмовиков были приостановлены.

Тщательная проверка установила, что причиной недомоганий является резкое изменение состава дыхательной смеси, подаваемой в маски летчиков, пишет Air Force Times. Военные пришли к выводу, что фильтры и клапаны бортовой системы подачи кислорода пилотам штурмовика выходят из строя чаще расчетных сроков. Из-за этого начинает сбоить программное обеспечение, отвечающее за состав дыхательной смеси: оно то резко повышает, то также внезапно понижает количество кислорода. В первом случае летчик испытывает гипокапнию (недостаток углекислого газа в крови), во втором - гипоксию (кислородное голодание). Оба состояния вызывают головокружение, тошноту и помутнение сознания.

В ближайшее время командование ВВС планирует начать работы по усовершенствованию системы подачи кислорода - на это уйдет несколько лет. Параллельно будет обновлено программное обеспечение самолетов. Кстати, проблемы с дыханием в полете испытывают и пилоты учебных самолетов T-45 Goshawk, а также боевых истребителей F/A-18 Super Hornet, F-22 Raptor и F-35 Lighting II.

Антон Валагин