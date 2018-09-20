Украинская оборонная промышленность представила очередную "новинку"

на Украине презентовали новый модернизированный бронетранспортер БТР-60МК. На видео даже показали его дорожные испытания на полигоне. Как становится понятно из названия, машина переделана из старого советского БТР-60ПБ.

Как пишет издание Defence Blog, новая версия советского восьмиколесного бронетранспортера представляет собой решение по модернизации, направленное на доработку устаревших БТР-60ПБ. В обновленном бронетранспортере бензиновые двигатели заменили на иностранные дизельные, поставили дополнительные комплексы защиты, усовершенствовали люки, оптические и навигационные системы. По имеющимся данным, использованные в ходе модернизации дополнительные бронелисты были закуплены за границей.

Обновленный БТР-60МК предназначен для перевозки войск и пехотного вооружения. Он обеспечит поддержку патрулей безопасности и будет использоваться при проведении специальных операций. После серии государственных испытаний рассмотрен вопрос о серийном обновлении БТР-60.

Напомним, что серийное производство БТР-60 началось более полувека назад - в 1960 году.

Светлана Цыганкова