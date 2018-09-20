Потерянная победа: как распад СССР погубил МиГ 1.44
Самолет конструкторского бюро Микояна МиГ 1.44, относящийся к пятому поколению истребителей, мог поступить на вооружение гораздо раньше американского F-22 Raptor и стать мировым лидером.
Об этом пишет издание Military Watch.
Представить перспективную машину разработчики были готовы незадолго до распада СССР. Самолет создавался в рамках программы, начавшейся еще в первой половине 1980-х годов и ставшей ответом на развитие Соединенными Штатами платформы Advanced Tactical Fighter, которая впоследствии и стала F-22 Raptor.
К слову, советские конструкторы начали работать над истребителем пятого поколения еще тогда, когда наличие машин четвертого поколения в войсках еще нельзя было назвать достаточным.
Одной из основных особенностей МиГ 1.44 стала конструкция по аэродинамической схеме "утка" (крылья горизонтального оперения размещались примерно под кабиной пилота), а также изменяемый вектор тяги, дающий сверхманевренность. Подобную форму, как отмечают авторы публикации, использовал Китай в своем истребителе пятого поколения J-20.
В МиГ 1.44 были широко применены композитные материалы и поглощающие радиолокационные покрытия. Вооружение размещалось внутри корпуса истребителя. Воздухозаборники находились под фюзеляжем. Все это вместе обеспечивало высокий уровень малозаметности самолета - поперечное сечение радара советского истребителя было сопоставимо с этим показателем у F-22 и составляло 0,3 кв.метра. Кроме того, на нем планировалось использовать плазменное экранирование, которое могло обеспечивать практически полное рассеивание радиолокационных волн.
На истребителе бюро Микояна использовалась пара двигателей АЛ-41Ф НПО "Сатурн", такие же, что устанавливались на ранние версии Су-57. С их помощью МиГ 1.44 достигал сверхзвуковой скорости (2,35 Маха) в бесфорсажном режиме.
- В сочетании с усовершенствованными радарами и авионикой истребитель стал мировым лидером, значительно превосходя возможности своих предшественников четвертого поколения, - отмечают авторы материала.
По задумке авторов проекта, тяжелые и легкие варианты платформы следующего поколения для замены Су-27 и МиГ-29 должны были разрабатываться в рамках параллельных программ, но с применением технологий МиГ 1.44.
Первый прототип советского истребителя пятого поколения начали строить в 1991 году.
- Если бы работа шла по графику, самолет был бы готов в течение максимум 15 лет и поступил на вооружение гораздо раньше F-22 Raptor. С учетом затягивания США программы F-35 до середины 2010 года мало кто сомневается, что вариант легкого истребителя МиГ пятого поколения поступил бы в советские войска гораздо раньше американского аналога, который отстал по меньшей мере на десять лет, - говорится в публикации.
После распада СССР программу истребителей пятого поколения не закрыли, но финансировать ее возможности не было. В результате внимание сконцентрировали на модернизации Су-27 и Су-30, которые ко всему прочему имели хороший экспортный потенциал. Россия предприняла попытки возобновить реализацию проекта - в 1994 году были проведены первые летные испытания незавершенного прототипа на базе МиГ 1.44, но дальнейший ход работ вновь был отложен на неопределенный срок из-за нехватки средств.
Первые разговоры о закрытии программы начались в 1997 году, несмотря на это она поддерживалась до 1999 года - тогда первый образец истребителя был полностью готов и его представили военному и политическому руководству. Вскоре проект был отменен окончательно.
Ряд технологий МиГ 1.44 были применены в перспективном Су-57. Кроме того, по некоторым сведениям, "МиГ" намерен возобновить работы по легкому фронтовому истребителю. Эксперты предполагают, что за его основу может быть взят МиГ 1.44.
Тимур Алимов
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