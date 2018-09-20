14 из 15: в списке погибших на борту Ил-20 нет одного человека

Опубликован список погибших при крушении Ил-20

В сети появился список военнослужащих, погибших в Сирии при крушении Ил-20. При этом в распространенном перечне значатся 14 человек, хотя известно о 15 жертвах трагедии. Список опубликовал телеканал РЕН ТВ, его подлинность пока официально не подтверждена. Накануне сообщалось, что поисковая группа начала поднимать из воды фрагменты тел погибших, а также личные вещи.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список военнослужащих, погибших при крушении Ил-20. В нем значатся Сергей Гаврютин, Константин Назаров, Александр Вечернин, Тимофей Баранов, Павел Ткаченко, Александр Бурлака, Григорий Зиновьев, Денис Гордов, Роман Долматов, Виктор Квасенков, Алексей Седунов, Владимир Яковлев, Алексей Арзуманов и Андрей Сергеенков.

Всего приводится 14 имен, однако известно, что погибших было 15.

Подлинность списка официального подтверждения пока что не получила.

Катастрофа российского самолета-разведчика Ил-20 произошла в ночь на 18 сентября. Примерно в 23:00 по московскому времени воздушное судно, находясь в 35 км от побережья САР, пропало над Средиземным морем. Это произошло ровно в то время, когда израильская авиация наносила удары по сирийской территории, а с французского военного корабля производился пуск ракет. Позже выяснилось, что самолет был сбит С-200 ПВО Сирии.

В тот же день в 27 км западнее от населенного пункта Баниас сирийской провинции Латакия из воды подняли обломки Ил-20 и фрагменты тел находившихся на борту военных, сообщили в Минобороны РФ. "На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета", - указали в заявлении военного ведомства.

Для осуществления поисковой операции было задействовано восемь кораблей, катеров и судов обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России. В Минобороны также отметили, что на переходе из Черного моря к месту падения самолета работает судно проекта 11982 "Селигер", которое специально оборудовано для проведения исследований. "На его борту имеются телеуправляемые необитаемые подводные аппараты "Супер ГНОМ" и "РТ-2500", способные погружаться на глубину до 2,5 тыс. м, а также навигационное и гидроакустическое оборудование", - уточнили в министерстве.

Факт того, что российский самолет сбила сирийская противовоздушная установка, подтвердил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков. Впрочем, он отметил, что под удар Ил-20 подставили самолеты Израиля.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - заявил он.

Конашенков уточнил, что удары по сирийским объектам в районе Латакии нанесли управляемыми авиационными бомбами четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля. Действия производились 17 сентября около 22:00 часов. "Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря", - отметил генерал-майор.

По его словам, израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для находящихся в этом районе надводных кораблей и воздушных судов. К тому же он подчеркнул, что израильская сторона не предупреждала Россию о готовящихся ударах по Сирии. "О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", - объяснил военный.

В российском оборонном ведомстве предупредили, что оставляют за собой право соответственно произошедшему ответить Израилю. "Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибли 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - констатировал официальный представитель ведомства.

Израильские военные, в свою очередь, утверждают, что к гибели самолета привел беспорядочный огонь сирийских ПВО. "Израиль возлагает полную ответственность за инцидент на режим Башара Асада, военные которого сбили российский самолет", - написали в заявлении Армии обороны Израиля (IDF), опубликованном в твиттере.

Объясняя свою позицию, в Израиле подчеркнули, что их самолеты ВВС уже находились в израильском воздушном пространстве, когда сирийские ПВО выпустили ракеты, сбившие воздушное судно. Более того, по утверждению военных Израиля, российский самолет находился за пределами зоны нанесения ударов ВВС Израиля по целям в Латакии.

"Сирийские противовоздушные батареи вели огонь беспорядочно и, насколько мы понимаем, не озаботились подтверждением того, что в небе не было российских самолетов", - заявили в сообщении Армии обороны Израиля.

Президент России Владимир Путин призвал не сравнивать данный инцидент со сбитым турецкими ВВС истребителем Су-24 в 2015 году. "Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш", - отметил президент на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как бы то ни было, Путин дал обещание усилить меры безопасности своих военных в Сирии, а также гарантировал, что изменения в этой сфере будут заметны всем.

Лидия Мисник