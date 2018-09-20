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20.09.2018
Интерфакс-АВН

Президенту РФ продемонстрировали бронемашину "Астейс" и электромотоциклы производства концерна "Калашников"

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Бронеавтомобиль «Патруль»
Бронеавтомобиль «Патруль» компании ЗАО «Астейс» (третья версия).
Источник: bastion-karpenko.ru

Кубинка (Московская область). 19 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Президенту России Владимиру Путину в День оружейника показали разработки концерна "Калашников".

В среду президент РФ В.Путин посетил экспозицию "Калашникова" в парке "Патриот", где ознакомился с образцами и макетами разработанной концерном техники. Среди экспонатов выставки - комплекс "Стена" для ОМОНа Росгвардии, бронемашина "Астейс" с боевым модулем, электромобиль и электромотоциклы, снегоходы, багги, а также макеты беспилотников Zala и судов различного назначения, включая скоростное судно "Комета".

Во время осмотра выставки президента сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны РФ Сергей Шойгу, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава Ростеха Сергей Чемезов.

После осмотра выставки В.Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии РФ.

19.09.2018
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Страны
Россия
Компании
Беспилотные системы
ВПК РФ
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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Борисов Юрий
Криворучко Алексей
Мантуров Денис
Путин Владимир
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