Войти
20.09.2018
ЦАМТО

Правительство Македонии намерено закрыть единственное государственное предприятие оборонного назначения

335
0
0
macedoni_flag
Флаг страны Македония.

ЦАМТО, 19 сентября. Правительство Македонии намерено закрыть единственное государственное предприятие оборонного назначения – 11 Oktomvri – Eurokompozit.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на заместителя премьер-министра Македонии Коко Анджусева (Koco Angjusev), в настоящее время предприятие находится в стадии реструктуризации через процедуру банкротства. Правительство стремится найти для завода стратегического инвестора. Однако данная процедура требует времени, поскольку необходимо соблюсти все требования законодательства страны.

Заместитель премьер-министра добавил, что в целях временной поддержки предприятия (на период поиска инвестора) правительство предоставило Eurokompozit заказ общей стоимостью 9 млн. денаров (170,5 тыс. долл.) на производство продукции в интересах Министерства внутренних дел страны. Однако ранее компания накопила убытки в размере 1,17 млрд. денаров, что несопоставимо с текущим заказом для МВД.

19.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Македония
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.09 10:44
  • 7469
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.09 10:36
  • 94
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 20.09 10:32
  • 1
Представленное президентом Порошенко новое оружие вызвало смех
  • 20.09 10:31
  • 3
Оснащенная комплексом высокоточного оружия подлодка "Кронштадт" проекта 677 будет спущена на воду в Петербурге и приступит к испытаниям - ВМФ
  • 20.09 10:29
  • 1
Ветхая армада. Зачем Украина скупает старые датские тральщики
  • 20.09 10:28
  • 1
Путин заявил о превосходстве новейшего российского оружия над зарубежным
  • 20.09 10:21
  • 109
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 20.09 10:12
  • 1
На МКС появятся специалисты по дыркам
  • 20.09 09:22
  • 10
Шойгу: Россия не оставит без ответа действия Израиля, приведшие к гибели экипажа Ил-20
  • 20.09 08:47
  • 8
Уволившийся конструктор "русского Falcon 9" назвал главное достижение SpaceX
  • 20.09 08:40
  • 4
Путин: Не надо сравнивать крушение Ил-20 со сбитым Турцией Су-24
  • 20.09 08:28
  • 5
Греческих "Соколов" превратят в "Гадюк"
  • 20.09 06:18
  • 141
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 20.09 05:36
  • 35
В России ответили на критику "Арматы"
  • 20.09 05:17
  • 14
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"