ЦАМТО, 19 сентября. Правительство Македонии намерено закрыть единственное государственное предприятие оборонного назначения – 11 Oktomvri – Eurokompozit.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на заместителя премьер-министра Македонии Коко Анджусева (Koco Angjusev), в настоящее время предприятие находится в стадии реструктуризации через процедуру банкротства. Правительство стремится найти для завода стратегического инвестора. Однако данная процедура требует времени, поскольку необходимо соблюсти все требования законодательства страны.

Заместитель премьер-министра добавил, что в целях временной поддержки предприятия (на период поиска инвестора) правительство предоставило Eurokompozit заказ общей стоимостью 9 млн. денаров (170,5 тыс. долл.) на производство продукции в интересах Министерства внутренних дел страны. Однако ранее компания накопила убытки в размере 1,17 млрд. денаров, что несопоставимо с текущим заказом для МВД.