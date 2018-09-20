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20.09.2018
РИА Новости

"Калашников" рассказал о комплексах "Стена" для защиты от агрессивной толпы

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Комплекс Стена
Комплекс Стена.
Источник: © Концерн "Калашников"

КУБИНКА (Московская область), 19 сен - РИА Новости. Порядка десяти комплексов "Стена" для защиты от агрессивно настроенных групп поступят в региональные подразделения Росгвардии до конца года, сообщили в концерне "Калашников".

"Стена" представляет собой модификацию грузовика КамАЗ. Кабина обшита листами металла, на стеклах - металлические решетки. Вместо кузова - система, которая трансформируется в заграждение с небольшими отверстиями. Максимальная длина в таком состоянии - 7,5 метра. Указывается, что комплекс переходит из мобильного состояния в рабочее за три с половиной минуты. Длина заграждения подгоняется по ширине улицы так, что несколько машин могут перекрыть ее целиком.

Как сообщил представитель "Калашникова", Росгвардия сама определит регионы, в которые будут отправлены комплексы.


Комплекс Стена.
Источник: © Концерн "Калашников"

Испытания автомобиля провели в московском ОМОНе. По их результатам появились наработки для второй версии. К примеру, изначально на автомобиль устанавливался водомет, которого теперь не будет. Как пояснил представитель концерна, он приводил к повышенному травматизму.

На машине установлены средства фото- и видеофиксации, стробоскопы и "средства звукового давления".

Во время испытаний машину атаковали с зажигательной смесью, но комплекс может неоднократно потушить себя сам, сообщили в концерне.

Подобный автомобиль, по словам представителя "Калашникова", дежурил во время ЧМ по футболу в России, но в его использовании не возникло необходимости. "Основная цель комплекса - снизить потери среди сотрудников Росгвардии", - пояснил он.


Комплекс Стена.
Источник: © Концерн "Калашников"

В первую очередь машина просто разделяет агрессивную толпу и сотрудников ОМОНа, "дает возможность сбить накал", подчеркнул представитель "Калашникова".

Он сообщил, что аналогов комплекса "Стена" нет ни в одной стране мира, и уточнил, что у органов внутренних дел Франции есть похожий автомобиль, но размером с микроавтобус, а не грузовик.

19.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Франция
Компании
КАМАЗ
Концерн Калашников
Росгвардия
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