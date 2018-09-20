Путин заявил о превосходстве новейшего российского оружия над зарубежным

КУБИНКА (Московская область), 19 сен - РИА Новости. Новейшие образцы вооружений, которые поступят в российскую армию в результате выполнения соответствующей госпрограммы, превосходят зарубежные аналоги, но уже сегодня надо думать о создании новых видов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важный, ключевой вопрос нашей повестки - это определение начала формирования очередной перспективной государственной программы вооружений. К реализации действующей программы, а она у нас рассчитана до 2027 года, мы приступили в этом году. В ней учтены современные тенденции развития вооружений и военной техники в мире, а также опыт боевого применения российского оружия Сирийской Арабской республики. В результате выполнения программы в войска должны поступить новые, новейшие образцы вооружения, которые по тактико-техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.

Он уточнил, что речь идет, в том числе, о ракетном комплексе "Сармат", истребителе пятого поколения Су-57, высокозащищенном танке на боевой платформе "Армат", а также ЗРК С-500 и подводной лодке проекта 677.

"Нужно двигаться дальше и уже сегодня начинать планировать разработку и выпуск перспективных образцов вооружения на будущее, которые определят облик Вооруженных сил России на длительную перспективу, на предстоящие десятилетия", - сказал российский лидер.