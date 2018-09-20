Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации,18 сентября 2018 года в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

Прежде чем перейти к обсуждению тематических вопросов повестки дня, Министр обороны сообщил, что вчера в рамках поиска путей урегулирования ситуации в зоне деэскалации "Идлиб" сделан важный шаг по стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике.

"Вчера в рамках урегулирования ситуации в зоне деэскалации "Идлиб" были проведены большие переговоры Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Турецкой Республики господина Эрдогана. В них принимали участие министры обороны, министры иностранных дел и начальники генеральных штабов. После долгих переговоров было принято решение, в соответствии с которым, мы считаем, что с сегодняшнего дня начался процесс построения новой системы, новой структуры безопасности работы в зоне деэскалации "Идлиб", - заявил Сергей Шойгу.

Он отметил, что подписанный сторонами Меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации предусматривает в самое короткое время, до 10 октября, вывод тяжелого вооружения из зоны демилитаризации, которая проходит по периметру идлибской зоны деэскалации на глубину от 15 до 20 км.

"В дальнейшем, до 15 октября должны быть выведены все радикальные формирования. Под радикальными имеются в виду ИГИЛ, Джабхат-ан-Нусра, те, кто занесен в списки Организации объединенных наций как террористические организации", - сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу подчеркнул, что также была проведена большая работа по определению маршрутов дальнейшего развития передвижения транспорта из Алеппо в Хаму и из Алеппо в Латакию. Эта трасса также до конца года должна быть доступна для всех жителей как Алеппо, так и идлибской зоны деэскалации.

Министр обороны России добавил, что помимо этого был обсужден еще ряд вопросов, касающихся обеспечения работы в зонах демилитаризации, где будут нести постоянную службу российская военная полиция и подразделения турецких вооруженных сил.

Далее глава военного ведомства рассказал о ситуации со сбитым в Сирии российским самолетом Ил-20.

"В зоне нанесения удара, если быть точнее, между авиацией Израиля (четыре самолета F-16) и территорией Сирии находился наш самолет-разведчик Ил-20 с экипажем 15 человек на борту, который выполнял развед-задание как раз по идлибской зоне деэскалации для определения мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые из этой зоны вылетают и наносят удары по разным районам Сирии", - заявил на Министр обороны России.

По словам Сергея Шойгу, израильские F-16 наносили удары по Сирии под прикрытием российского Ил-20, предполагая, что сирийские ПВО не будут действовать в этом направлении.

"Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар", - сказал глава российского военного ведомства, отметив, что истребители ВВС Израиля нанесли удары без предупреждения.

"Израильская сторона без предупреждения, если говорить точнее, то за минуту, ровно за одну минуту уведомила нас о том, что наносит удар по объектам на территории Сирии", - сообщил Министр обороны России.

"В результате ответных действий на атаку израильской авиации сирийских систем противовоздушной обороны был поражён наш самолёт Ил-20, в результате чего погибли наши с вами коллеги. Я предлагаю почтить их память", - заявил генерал армии Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства сообщил, что уведомил главу минобороны Израиля Авигдора Либермана, что Россия не оставит без ответа действия израильских ВВС в Сирии, из-за которых погибли российские военнослужащие.

Перейдя к обсуждению тематической повестки заседания Коллегии генерал армии Сергей Шойгу остановился на вопросе создания подразделений военной подготовки при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

"Система военного обучения студентов, её совершенствование и дальнейшее развитие по-прежнему остаётся в центре нашего внимания", - отметил Министр обороны.

По информации Сергея Шойгу, за последние три года созданы структурные подразделения военной подготовки при 19 высших учебных заведениях и планируется их открытие еще в шести вузах.

Таким образом, в следующем году число вузов, в которых будет проводиться военное обучение студентов, может достигнуть 93. При этом речь идёт о создании структур нового типа - военных учебных центров, в которых обучение студентов по всем программам будет осуществляться в рамках единой организационной структуры.

Это позволит повысить качество обучения и эффективность использования учебно-материальной базы.

"Предварительный анализ показывает, что у нас есть потенциал для создания военных учебных центров на базе Иркутского государственного университета, Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, Российской таможенной академии (г. Москва), Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова (г. Владикавказ), Юго-Западного государственного университета (г. Курск), - перечислил глава военного ведомства. - Ректоры этих учебных заведений участвуют в нашей работе и им будет предоставлена возможность рассказать о том, насколько качественно их вузы готовы организовать военную подготовку студентов".

Второй вопрос повестки дня касался перспектив развития Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Как сообщил генерал армии Сергей Шойгу, в соответствии с решением Президента Российской Федерации от 9 сентября 2017 года в Министерстве обороны была развёрнута масштабная работа по созданию технополиса "ЭРА".

В настоящее время в Анапе уже функционирует уникальный специализированный научно-исследовательский комплекс, включающий в себя научно-исследовательский, научно-образовательный и производственный кластеры, оснащённые лабораториями с самым современным высокотехнологичным оборудованием.

Ключевой задачей технополиса является поиск, развитие и внедрение передовых научных идей, разработок и прорывных технологий в сфере обороны и безопасности, а также развитие научного и промышленного потенциала страны в интересах укрепления её обороноспособности.

Для достижения этой цели реализуется новая модель взаимодействия отечественных научных, образовательных и производственных организаций. Создаются условия для использования имеющихся ресурсов и результатов, полученных в различных научных областях.

В работе технополиса примут участие ведущие российские научные работники, перспективные молодые учёные, а также военнослужащие научных рот.

Для реализации текущих и перспективных потребностей Вооружённых Сил и оборонно-промышленного комплекса страны в технополисе отбираются лучшие научно-технические проекты различной направленности.

Апробация разработок и технологий будет осуществляться с привлечением наиболее опытных военных специалистов во взаимодействии с ведущими предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"Рассчитываем, что технополис "ЭРА" позволит повысить эффективность прикладных научных исследований, создать базу новых технологий, обеспечить опережающее развитие систем военного назначения. И, что особенно важно, проект послужит как повышению научного потенциала и укреплению обороноспособности государства, так и развитию экономики страны в целом". - сказал Министр обороны России.

В связи с появлением принципиально новых задач в системе управления Вооружёнными Силами возросла роль информатизации основных процессов их деятельности. Данный вопрос стал следующим в повестке заседания Коллегии.

В 2014 году в Министерстве обороны был создан орган военного управления, отвечающий за внедрение и развитие информационных технологий.

"За последние четыре года объём получаемой и обрабатываемой информации увеличился в 600 раз, а количество источников информации - в 100 раз. Постоянно растут вычислительные мощности и объёмы хранения данных" - отметил глава военного ведомства.

В этих условиях Министерство обороны работает над формированием устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры с использованием перспективных информационных и цифровых технологий, основанных преимущественно на отечественных разработках.

"Так, уровень автоматизации вырос в семь раз, время обмена информацией между органами военного управления сократилось в 30 раз", - сообщил Сергей Шойгу.

В Министерстве обороны используется закрытый так называемый "военный интернет", который обеспечивает доступ должностных лиц к различным информационным ресурсам.

Продолжается создание современной, безопасной информационно-образовательной среды военных образовательных организаций.

Введена в эксплуатацию электронная библиотека, к которой подключены все учебные заведения.

Разработано и оцифровано более 13 тыс. учебников, пособий, статей, рефератов и сборников.

В Министерстве обороны внедрена система телемедицинских услуг, которая активно применяется при проведении консультаций и операций, в том числе в Сирийской Арабской Республике. С начала 2018 года проведено более 150 таких консультаций.

Реализована система учёта персональных данных военнослужащих. Выдано более 800 тыс. персональных электронных карт военнослужащих.

Автоматизированы процессы учёта, анализа и обобщения данных на всех уровнях управления.

В настоящее время Министерством обороны проводится работа по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года (№ 204) в рамках национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации".

Далее на заседании Коллегии были рассмотрены предложения Главного управления военной полиции по уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств Вооружённых Сил.

"С момента сформирования в 2011 году круг задач, возлагаемых на военную полицию, постоянно расширяется, - отметил генерал армии Сергей Шойгу. - Использование её сил и средств стало неотъемлемой частью любых действий войск".

Задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе по реализации государственной политики в области безопасности дорожного движения, в Вооружённых Силах возложены на военную автомобильную инспекцию Главного управления военной полиции.

С 2017 года в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова организована подготовка прапорщиков - инспекторов военной автоинспекции.

В рамках реализации Плана деятельности военной полиции на 2016-2020 годы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 2016 года проведено 80 профилактических акций, свыше 5 тыс. специальных занятий.

Осуществлено сопровождение почти 36 тыс. воинских колонн. Обеспечена безопасность дорожного движения в ходе 387 крупных мероприятий.

Проведено более 6 тыс. проверок работы должностных лиц воинских частей по предупреждению дорожных происшествий и почти 400 тыс. технических осмотров транспортных средств.

Большой объём работы выполняют представители военной автоинспекции в Сирийской Арабской Республике. Их усилиями организовано около 25 тыс. различных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

С 2014 года подразделения ВАИ проводят осмотр транспортных средств с помощью современных подвижных пунктов и универсальных комплексов технического контроля.

В завершение заседания Коллегии были обсуждены меры по развитию системы геральдического обеспечения Вооружённых Сил, в том числе предложения об увеличении количества используемых наверший боевых знамён.

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