Презентация новой французской бронированной машины Serval

10-11 сентября 2018 года в Сатори под Парижем французская компания Nexter Systems (KNDS) произвела презентацию макетного образца разработанной ей многоцелевой бронированной машины Serval (VBMR Leger) с колесной формулой 4х4, планируемой к производству для вооруженных сил Франции.

Макетный образец новой французской бронированной машины Nexter Systems Serval (VBMR Leger). Сатори, 10.09.2018 (с) www.lopinion.fr

Напомним, что 12 февраля 2018 года Nexter Systems (KNDS) получила контракт Главного управления вооружений (Direction Générale de l’Armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции на разработку и производство для вооруженных сил Франции перспективных бронированных машин VBMR Leger. Машина VBMR (Véhicule blindé multi-rôles) Leger, теперь получившая название Serval, стала третьим образцом перспективной колесной бронетехники французской армии в рамках программы SCORPION (Synergie du contact renforcée par la polyvalence et l'infovalorisation) после ранее законтрактованных бронированных машин с колесной формулой 6х6 VBMR Griffon и EBRC Jaguar (которые будут производиться консорциумом Nexter, Arquus и Thales).

Контракт был присужден Nexter по результатам тендера, в котором главными конкурентами выступали компании Renault Truck Defence (RTD, нынe Arquus, входит в состав группы Volvo, предлагала в тендере вариант своей машины ACMAT Bastion HM) и группа Thales (предлагала вариант известной австралийской машины Bushmaster). Фактически выбранный министерством вооруженных сил Франции проект VBMR Leger от Nexter является облегченным двухосным вариантом уже известной бронированной машины Nexter TITUS с колесной формулой 6х6.

Машина Serval разрабатывается и должна производиться в пяти законтрактованных вариантах, включая патрульный (бронетранспортер), разведывательный, машина связи, машина РЭБ, санитарный. В дальнейшем возможна разработка еще нескольких вариантов (командирский, инженерный, машины передовых артиллерийских наблюдателей). Начало поставок в патрульном варианте запланировано на 2022 год. Согласно проекту французской государственной программы вооружений на период 2019-2025 годов, к 2025 году вооруженным силам Франции предполагается поставка 489 машин VBMR Leger (увеличение с ранее планировавшихся 358), а к 2030 году - 978 машин VBMR Leger. Всего же планируется приобретение для вооруженных сил Франции 2000 машин, которые должны заменить в армии легкие бронированные машины VBL и некоторые специальные варианты БТР VAB. Стоимость одной машины Serval в серийных закупках должна составлять от 500 до 700 тыс евро. Интерес к Serval проявляет также французская жандармерия.

Детальные характеристики Serval пока не раскрываются, но во время презентации 10 сентября было сообщено, что машина будет иметь полный боевой вес около 17 тонн, усиленную противоминную защиту и вместимость в патрульном варинте 10 экипированных человек (включая двух членов экипажа), оснащенных системой FELIN. Машина будет оснащена боевой сетевой информационной системой SCORPION (SICS) и дистанционно управляемым пулеметным модулем.

Машины Serval будут производиться на головном танкостроительном предприятии Nexter в Роане, подрядчиком в разработке и производстве ходовой части машины (подвеска и трансмиссия) выступит французская компания Texelis (Лимож).

Французская армия в период 2018-2031 годов предполагает приобрести также 1872 бронированные машины VBMR Griffon (для замены парка БТР VAB) и 300 бронированных машин EBRC Jaguar (для замены пушечных бронированных машин AMX-10RC и ERC-90S).

Макетный образец новой французской бронированной машины Nexter Systems Serval (VBMR Leger). Сатори, 10-11.09.2018 (с) www.lopinion.fr и Nexter Systems (KNDS)