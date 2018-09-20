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20.09.2018
bmpd.livejournal.com

Патрульные корабли проекта 22160 "Дмитрий Рогачёв" и "Василий Быков" в Новороссийске

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Фотография двух первых построенных для ВМФ России патрульных кораблей проекта 22160 "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачёв" в Новороссийске. Корабли построены на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" и находятся в Новороссийске для прохождения заводских и Государственных испытаний. Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" начал заводские ходовые испытания в районе Новороссийска 8 мая 2018 года. Второй законченный строительством корабль "Дмитрий Рогачев" был прибуксирован в Новороссийск из Зеленодольска в августе 2018 года и в настоящее время проходит в Новороссийске размагничивание перед выходов на заводские ходовые испытания.

Два первых построенных для ВМФ России патрульных корабля проекта 22160 "Василий Быков" (справа) и "Дмитрий Рогачёв" (слева, на размагничивании) в Новороссийске, сентябрь 2018 года (с) forums.airbase.ru

Напомним, что головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161) был построен на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в Зеленодольске для ВМФ России по контракту с Министерством обороны России от 11 апреля 2014 года, хотя фактически он был заложен на этом предприятии еще 26 февраля 2014 года. Проект 22160 разработан АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург).

"Василий Быков" был выведен из эллинга Зеленодольского завода в июне 2017 года и без особой огласки спущен на воду 28 августа 2017 года. 8 ноября 2017 года корабль был прибуксирован на судостроительный завод "Залив" в Керчи (находящийся с конца 2014 года под управлением Зеленодольского завода имени А.М. Горького) для достройки и доукомплектования. По завершении работ, 25 марта 2018 года корабль был отбуксирован из Керчи в Новороссийск для последующего прохождения заводских ходовых и Государственных испытаний. Согласно контракту, корабль планировался к сдаче в 2017 году, но срок выдержан не был, и видимо, "Василий Быков" будет сдан ВМФ к концу 2018 года.

АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" также заключило 9 октября 2014 года контракт с Министерством обороны России на постройку пяти серийных патрульных кораблей проекта 22160 с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166, которые к настоящему времени заложены на Зеленодольском заводе и все находятся в различных стадиях постройки. Это патрульные корабли "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162, заложен 25 июля 2014 года, спущен на воду в конце 2017 года и в августе 2018 года отбуксирован в Новороссийск), "Павел Державин" (заводской номер 163, заложен 18 февраля 2016 года), "Сергей Котов" (заводской номер 164, заложен 8 мая 2016 года), "Виктор Великий" (заводской номер 165, заложен 25 ноября 2016 года) и "Николай Сипягин"(заводской номер 166, заложен 13 января 2018 года). При этом строительство кораблей "Павел Державин" и "Сергей Котов" осуществляется на стапеле на заводе "Залив" в Керчи. Контрактный срок сдачи кораблей с заводскими номерами 162, 163 и 164 - 2018 год, с заводскими номерами 165 и 166 - 2019 год. Все шесть кораблей проекта 22160 предназначаются для Черноморского флота.

Патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачёв" на размагничивании в Новороссийске, 17.09.2018 (с) barmacode1.livejournal.com

19.09.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Залив СЗ
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
СПКБ
Проекты
22160
ЧФ
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