КС-46А. ВВС США продолжают выдвигать претензии

ВВС США озабочены новыми техническими проблемами в программе самолета-заправщика КС-46, что может в очередной раз отложить дату поставок серийных самолетов, сообщает defensenews.com 18 сентября.

Оба дефекта относятся к категории 1, что означает высокий уровень проблем и относятся к системе дозаправочного оборудования самолета. Однако ВВС уверены, что компания Boeing сможет устранить эти вопросы до поставок самолетов в октябре. "Boeing и Управление программой ВВС все еще изучают результаты испытаний, оценивают риск и потенциальные решения этих недостатков, сроки поставки самолетов", сказала пресс-секретарь ВВС Энни Стефанек.

Первым недостатком является "отсутствие признаков непреднамеренных нагрузок на телескопическую штангу (стрелу)", когда оператор не может выявить характер давления на стрелу при контакте с дозаправляемым самолетом, что может привести к "соскабливанию" принимающего топлива самолета. Второй недостаток связан со "слишком жестким (тугим) движением стрелы" во время ее подвода к дозаправляемому самолету.

"Это не вопросы общей безопасности полета самолета, мы уверены в непревзойденных возможностях КС-46А. На сегодняшний день мы выполнили более 400 контактов с самолетами F-16, F/A-18, AV-8B, C-17, KC-10 и A-10, система дозаправки тщательно протестирована", заявили в компании.

Однако эти претензии стали ударом по "Боингу", который планировал поставить первый серийный КС-46А в октябре по графику, намеченному ранее. ВВС также обратили внимание на "цену выше себестоимости", в результате компания вынуждена была вернуть сверх потраченные более 3,4 млрд долл США.

Ход мелкосерийного производства также отстает от программы - к августу 2017 года компания планировала поставить ВВС первые 18 самолетов, теперь этот срок сдвинут до октября этого года. Однако отмечается, что и ВВС не способны принять сразу 18 самолетов.

Также отмечается, что самолет может контролировать процесс дозаправки только с помощью дистанционной камеры (remote vision system - RVS). В отличие от старых заправщиков КС-46 не имеет окна, через который оператор мог своими глазами контролировать процесс заправки, что в некоторых случаях может привести к инцидентам. Компания протестировала изменения к программному обеспечению RVS, что должно устранить риски.

Последняя проблема относится к стыковочному узлу осевой (подфюзеляжной) системы дозаправки, который имеет механическую блокировку, иногда случайно отключающуюся во время дозаправки. Компания планирует исправить программное обеспечение и по этой части, но недостаток по-прежнему продолжает находиться в ряду проблем категории 1.