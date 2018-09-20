NH90. Норвегия думает, как увеличить налет

Министерство обороны Норвегии пришло к выводу, что может использовать свой парк вертолетов NH Industries NH90 как для военно-морских, так и для береговых операций, сообщает flightglobal.com 18 сентября.

Норвежский институт обороны FFI подсчитал, что Королевские ВВС могут генерировать налет парка из 14 NH90 только в объеме 2100 часов в год, а не 5400, необходимых также для выполнения задач противолодочной обороны, контроля за рыболовством и охраны границ. Вместо того, чтобы разделить парк вертолетов – шесть для операций ПЛО и остальные для береговой охраны – FFI рекомендует, чтобы все 14 должны использоваться в роли военно-морских вертолетов. Однако проведенное институтом обновленное исследование показало, что "при определенных условиях" налет парка вертолетов этого типа может составить 5400 часов в год.

Достижение такого налета требует наличия достаточного объема запасных частей, соответствующий уровень технического обслуживания и капитального ремонта. Министр обороны Френк Бакке-Йенсен говорит, что, основываясь на новом докладе, Норвегия намерена использовать парк NH90 для обеих миссий к началу следующего десятилетия.

"Базирование вертолетов NH90 на берегу и фрегатах является сложной задачей, но мы придерживаемся своих амбиций, это значит, что поэтапное внедрение будет завершено к 2022 году", говорит глава военного ведомства. В течение первого года эксплуатации FFI считает, что будет возможно достижение 3900 летных часов, что потребует дополнительных 57 млн долл США на эксплуатацию.

Министерство обороны считает, что поставки NH90, которые были заказаны в 2001 году, подвергаются "значительным задержкам". Источник Flight Fleets Analyzer насчитывает шесть вертолетов на службе, еще восемь заказаны. Кроме того, в министерстве обороны говорят, что опыт эксплуатации показал рост эксплуатационных расходов намного выше запланированных.

Тем не менее, Норвегия не показывает никаких признаков отказа от 11-тонных вертолетов. "NH90 хорошо подходит для норвежских условий и адаптирован для нужд береговой охраны и военно-морского флота", говорит Бакке-Йенсен. "Сегодня на рынке нет другого вертолета, который обеспечил бы нам аналогичную эффективность. В связи со следующим долгосрочным планом обороны Норвегии необходимо рассмотреть вопрос об ожидаемом увеличении оперативных расходов и о потребностях вооруженных сил", резюмирует глава оборонного ведомства.