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20.09.2018
Военный паритет

Голландские "Апачи" будут летать до середины века

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Вертолет AH-64D Apache Longbow Block III
Вертолет AH-64D Apache Longbow Block III.
Источник: U.S. Department of Defense

14 сентября голландский государственный секретарь обороны Барбара Виссер и главный директор Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) Мичел Хизон подписали письмо о предложении и принятии (LOA) для модернизации боевых вертолетов AH-64D Apache королевских ВВС Нидерландов (RNLAF) в рамках программы иностранных военных продаж правительства США, сообщает janes.com 17 сентября.

Соглашение на сумму 1 млрд долл США включает модернизацию 28 AH-64D и обучение пилотов на базе в Форт-Худе, Техас. Министерство обороны Нидерландов ожидает, что обновление техники будет завершено в 2025 году, модернизированные вертолеты будут в рабочем состоянии до 2050 года.

Голландская Организация военной техники (Dutch Defence Materiel Organisation) будет контролировать модернизацию, которая приведет голландские "Апачи" до стандарта AH-64E. Вертолеты получат новый фюзеляж, трансмиссию, винты, более мощные двигатели увеличат скорость полета и способность летать в плохую погоду, новые датчики улучшат прицеливание, вертолеты будут иметь большую живучесть против радиолокационных угроз и лучшие системы передачи данных.

19.09.2018
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Продукция
AH-64
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