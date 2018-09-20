Голландские "Апачи" будут летать до середины века

14 сентября голландский государственный секретарь обороны Барбара Виссер и главный директор Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) Мичел Хизон подписали письмо о предложении и принятии (LOA) для модернизации боевых вертолетов AH-64D Apache королевских ВВС Нидерландов (RNLAF) в рамках программы иностранных военных продаж правительства США, сообщает janes.com 17 сентября.

Соглашение на сумму 1 млрд долл США включает модернизацию 28 AH-64D и обучение пилотов на базе в Форт-Худе, Техас. Министерство обороны Нидерландов ожидает, что обновление техники будет завершено в 2025 году, модернизированные вертолеты будут в рабочем состоянии до 2050 года.

Голландская Организация военной техники (Dutch Defence Materiel Organisation) будет контролировать модернизацию, которая приведет голландские "Апачи" до стандарта AH-64E. Вертолеты получат новый фюзеляж, трансмиссию, винты, более мощные двигатели увеличат скорость полета и способность летать в плохую погоду, новые датчики улучшат прицеливание, вертолеты будут иметь большую живучесть против радиолокационных угроз и лучшие системы передачи данных.