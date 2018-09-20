Первый MH-60R Seahawk передан Саудовской Аравии

Компания Sikorsky (входит в Lockheed Martin) поставила первый морской вертолет MH-60R Seahawk для Королевского саудовского флота (RSN) во время церемонии в Овего (Нью-Йорк) 13 сентября 2018 года, сообщает navyrecognition.com 18 сентября.

В конце 2015 года Саудовская Аравия заключила межправительственное соглашение с США через программу иностранных военных продаж (FMS) на покупку 10 вертолетов MH-60R. Стоимость соглашения составляет 1,9 млрд долл США. Поставка первого вертолета была запланирована на 31 октября 2018 года. Сообщается, что все десять вертолетов MH-60R для Саудовской Аравии уже изготовлены.

МН-60R будут развернуты в первую очередь на четырех многоцелевых фрегатах (Multi-Mission Surface Combatant - MMSC), которые являются версией прибрежного боевого корабля (LCS) класса Freedom ВМС США. Соглашение о строительстве четырех кораблей было доработано сторонами в 2017 году, ввод в эксплуатацию первого фрегата ожидается в 2025-2028 годах.

В комплект вооружения саудовского MH-60R, скорее всего, войдут управляемые ракеты AGM-114 Hellfire, 70 мм управляемые ракеты APKWS II и противолодочные торпеды Raytheon Mk 54 калибра 324 мм (Lightweight Hybrid Torpedoes - LHT).