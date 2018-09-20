В Китае создается тяжелый боевой стелс-вертолет
Логотип компании AVIC International Xiamen Company Limited (Авиастроительной корпорации Китая).
На форуме sinodefenceforum.com сообщают, что некоторое время назад один из высокопоставленных сотрудников китайской авиастроительной корпорации AVIC сделал заявление, что ведется разработка "тяжелого боевого стелс-вертолета" (heavy, stealthy attack helicopter).
Ожидают, что на предстоящей (очередной) выставке в Чжухае (ноябрь) появится некоторая информация по этому проекту. В статье от 2015 года делалось предположение, что новый вертолет поступит на вооружение в 2020 году, другой источник туманно намекал, что в 2018 и 2019 годы станут переломными для китайской вертолетной промышленности. Комментаторы полагают, что все это является твердыми признаками того, что новый китайский боевой вертолет скоро появится.
19.09.2018
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