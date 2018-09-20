В Китае создается тяжелый боевой стелс-вертолет

На форуме sinodefenceforum.com сообщают, что некоторое время назад один из высокопоставленных сотрудников китайской авиастроительной корпорации AVIC сделал заявление, что ведется разработка "тяжелого боевого стелс-вертолета" (heavy, stealthy attack helicopter).

Ожидают, что на предстоящей (очередной) выставке в Чжухае (ноябрь) появится некоторая информация по этому проекту. В статье от 2015 года делалось предположение, что новый вертолет поступит на вооружение в 2020 году, другой источник туманно намекал, что в 2018 и 2019 годы станут переломными для китайской вертолетной промышленности. Комментаторы полагают, что все это является твердыми признаками того, что новый китайский боевой вертолет скоро появится.