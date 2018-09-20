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20.09.2018
Военный паритет

В Китае создается тяжелый боевой стелс-вертолет

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Логотип компании AVIC International Xiamen Company Limited (Авиастроительной корпорации Китая).

На форуме sinodefenceforum.com сообщают, что некоторое время назад один из высокопоставленных сотрудников китайской авиастроительной корпорации AVIC сделал заявление, что ведется разработка "тяжелого боевого стелс-вертолета" (heavy, stealthy attack helicopter).

Ожидают, что на предстоящей (очередной) выставке в Чжухае (ноябрь) появится некоторая информация по этому проекту. В статье от 2015 года делалось предположение, что новый вертолет поступит на вооружение в 2020 году, другой источник туманно намекал, что в 2018 и 2019 годы станут переломными для китайской вертолетной промышленности. Комментаторы полагают, что все это является твердыми признаками того, что новый китайский боевой вертолет скоро появится.

19.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
AVIC
Проекты
2020-й год
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