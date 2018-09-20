Универсальный полевой мобильный госпиталь передали медикам Балтийского флота
В структуру госпиталя входят приемно-сортировочный, хирургический, санитарно-эпидемиологический, стоматологический и лабораторный модули
КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Медики армейского корпуса Балтийского флота получили новый мобильный пневмо-каркасный госпиталь, это первый такого рода автономный медицинский комплекс на флоте, сообщил журналистам в среду официальный представитель флота Роман Мартов.
"Современный пневмо-каркасный госпиталь поступил в рамках гособоронзаказа на вооружение медицинского подразделения мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области", - сказал он.
Мартов отметил, что "уникальность госпиталя нового поколения состоит в его автономности, универсальности и эффективности". В структуру госпиталя входят приемно-сортировочный, хирургический, санитарно-эпидемиологический, стоматологический и лабораторный модули. Они оснащены современным оборудованием, в частности, аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородной терапии.
Модули могут доставляться в заданный район на автомобилях, кораблях или самолетах.
На развертывание госпиталя в полевых условиях требуется не более четырех часов. Он способен принимать до 250 больных в сутки, а единовременно в нем может проходить лечение до 50 человек.
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