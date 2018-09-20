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20.09.2018
ТАСС

Путин на экспозиции "Калашникова" в парке "Патриот" ознакомился с новыми образцами

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Среди экспонатов - комплекс "Стена", бронемашина "Астейс" с боевым модулем, макеты беспилотников Zala и другие

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/. 19 сентября. / ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину в День оружейника показали разработки концерна "Калашников".

В среду президент РФ Владимир Путин посетил экспозицию "Калашникова" в парке "Патриот", где ознакомился с образцами и макетами разработанной ими техники. Среди экспонатов выставки - предназначенный ОМОН, Росгвардии комплекс "Стена" для защиты от агрессивно настроенных граждан, бронемашина "Астейс" с боевым модулем, электромобиль и электромотоциклы, снегоходы, багги, а также макеты беспилотников Zala и судов различного назначения, включая скоростное судно "Комета".

Во время осмотра выставки президента сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны РФ Сергей Шойгу, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава Ростеха Сергей Чемезов.

Также Путин осмотрел галерею для снайперской стрельбы стрелкового центра концерна "Калашников". Глава государства опробовал там снайперскую винтовку СВЧ-308.

Путину показали видеопрезентацию об открытии центра и создании в концерне подразделения интеграции, а также о новых принципах и подходах "Калашникова". Также специалисты стрелкового центра продемонстрировали Путину два экспериментальных образца винтовок.

После осмотра стрелковой галереи президент произвел пять выстрелов из винтовки СВЧ-308 по мишени с расстояния 600 метров.

После осмотра выставки Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии РФ.


Оригинал статьи и фотогалерея

19.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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