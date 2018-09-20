Российские базы в Сирии оснастят автоматизированными средствами контроля

Это сделано по поручению Владимира Путина усилить охрану баз в Хмеймиме и в Тартусе

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 сентября. / ТАСС/. Министерство обороны работает над повышением безопасности российских баз в Сирии, в частности, будут установлены автоматизированные средства контроля. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Президентом [России Владимиром Путиным] даны указания еще раньше [до трагедии с Ил-20] усилить охрану наших баз в Хмеймиме и в Тартусе. В частности, концерном "Калашников" предложены технические решения - автоматизированные средства контроля будут поставлены для осуществления охранных мероприятий", - сказал Борисов журналистам. "Сегодня эта работа в полном разгаре осуществляется", - отметил он.

Вице-премьер заверил: "Вопросам безопасности Министерство обороны уделяет должное внимание". Так Борисов ответил на вопрос, как будет повышаться безопасность российских военных в Сирии, о которой глава государства говорил после трагедии с Ил-20.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российский самолет Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Владимир Путин заявил, что трагедия с российским самолетом похожа на "цепь трагических случайных обстоятельств", и заявил, что РФ примет меры по обеспечению безопасности своего контингента в Сирии.