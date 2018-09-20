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20.09.2018
ТАСС

Военно-промышленная комиссия утвердит кандидатуру еще одного генконструктора

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Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Архивное фото
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Архивное фото.
Источник: © Минобороны РФ

Он возглавит разработку ракетных комплексов стратегического назначения с жидкостными межконтинентальными ракетами

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 сентября. / ТАСС/. Военно-промышленная комиссия (ВПК) на заседании 19 сентября утвердит кандидатуру генерального конструктора, которому предстоит возглавить разработку ракетных комплексов стратегического назначения с жидкостными межконтинентальными ракетами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

"Напомню, что 9 апреля 2015 года коллегия ВПК утвердила 21 проект по созданию новых технически сложных образцов вооружения, выполняемых под руководством генеральных конструкторов. К настоящему времени 20 кандидатур одобрено, и сегодня мы завершим эту работу и рассмотрим кандидатуру для наделения полномочиями генерального конструктора, которому предстоит возглавить разработку ракетных комплексов стратегического назначения с жидкостными межконтинентальными ракетами", - сказал Путин.

19.09.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Персоны
Путин Владимир
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