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20.09.2018
ТАСС

Новую госпрограмму вооружений РФ на 10-летний период примут в 2023 году

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Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото
Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Военно-промышленная комиссия также утвердила генконструктора жидкостных ракетных комплексов стратегического назначения

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 сентября. / ТАСС/. Новая госпрограмма вооружений РФ будет принята на 10-летний период в 2023 году. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов по итогам заседания Военно-промышленной комиссии.

"Решили, когда будет дан старт новой государственной программе вооружений, как вы знаете, это долгосрочный основной документ, по которому развиваются вооруженные силы на 10-летний период, так что в 2023 году мы будем принимать новую государственную программу вооружения на следующий период до 2033 года, начиная с 2024 года", - сказал Борисов.

Кроме того, на заседании комиссия утвердила генерального конструктора жидкостных ракетных комплексов стратегического назначения. Борисов уточнил, что это была последняя вакансия из 21 стратегического направления.

"Поэтому теперь полностью состав генеральных конструкторов сформирован, эффективность этого аппарата доказала практика, у них достаточно широкие полномочия, и они несут персональную ответственность за выполнение своих обязательств", - добавил Борисов.

По словам вице-премьера, на заседании поднимался вопрос совершенствования ценообразования в оборонно-промышленном комплексе, и было принято решение о создании информационной системы, которая будет в автоматическом режиме сравнивать ценовые показатели на основные комплектующие и тем самым позволит сэкономить бюджетные средства.

Одним из вопросов на обсуждении комиссии был вопрос подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

"Вы знаете, что по инициативе Министерства обороны созданы научные роты и научно-производственные роты, которые позволяют молодым людям совмещать службу в Вооруженных силах не теряя квалификацию по своей основной работе", - заключил Борисов.

19.09.2018
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