Минобороны Индии сняло 13-летний запрет на закупку ПВН у компании Denel

ЦАМТО, 19 сентября. Министерство обороны Индии объявило об официальном снятии запрета на приобретение продукции военного назначения у южноафриканской компании Denel.

Индийское оборонное ведомство 6 сентября заявило, что запрет был отменен после того, как 19 июля этого года Министерство обороны Индии и южноафриканская сторона подписали "окончательное соглашение об урегулировании" (спорных вопросов).

В своем заявлении индийское Минобороны напомнило, что решение принято спустя 13 лет после того, как Denel была внесена в "черный список" компаний, уличенных в коррупционных схемах при продаже вооружений Индии, в частности, при поставке индийской армии стрелкового вооружения и боеприпасов.

Как напоминает Jane's Defence Weekly, Центральное бюро расследований Индии (CBI) начало следственные действия в отношении Denel в 2005 году в связи с сообщениями в прессе о фактах коррупции при заключении контрактов с индийской стороной. Южноафриканская компания, со своей стороны, на протяжении всего разбирательства CBI отрицала любые нарушения национального или индийского законодательства.

Процедура расследования была завершена в 2013 году. CBI заявило, что сообщения в СМИ были необоснованными, и бюро не смогло выявить каких-либо доказательств нарушений в "спорных" контрактах. Тем не менее, оправдательное решение специального суда было вынесено только сейчас и вступило в силу немедленно.

Решение МО Индии о внесении в "черный список" компании Denel отрицательно сказалось на модернизации индийской армии по ряду направлений. В частности, данный запрет привел к аннулированию программы приобретения самоходных гаубиц "Бхим" (представляет собой башню САУ T6 южноафриканской компании, установленную на шасси индийского танка "Арджун"). Генподрядчиком проекта должна была выступить индийская компания Bharat Earth Movers Limited (BEML).

Кроме того, было отменено участие 155-мм/52 буксируемой гаубицы G5/2000 компании Denel в полевых испытаниях вместе с TIG-2002 израильской Soltam Systems и FH-77B05 L52 британской BAE Systems в рамках тендера по закупке 180 таких систем.

Запрет на закупку продукции Denel также привел к аннулированию контракта от 2001 года, предусматривавшего строительство предприятия по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов в Наланде.