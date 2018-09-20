Катар затягивает с финансированием контракта по закупке 24 истребителей EF-2000 "Тайфун"

ЦАМТО, 19 сентября. Для британской компании BAE Systems истекает срок, отведенный на подтверждение сделки по продаже Катару 24 истребителей EF-2000 "Тайфун" стоимостью около 5 млрд. фунтов стерлингов (6,58 млн. долл.).

Как напоминает Daily Telegraph, министры обороны Великобритании и Катара подписали соглашение о намерениях по закупке Катаром 24 многоцелевых истребителей "Тайфун" 17 сентября 2017 года. Оно также включало опцион на поставку 6 реактивных УТС "Хок AJT" (Hawk Advanced Jet Trainer). Правительство Катара 10 декабря 2017 года заключило с BAE Systems контракт стоимостью около 5 млрд. фунтов стерлингов на поставку истребителей, сопутствующего пакета обслуживания техники и обучение личного состава. Тем не менее, окончательные условия договора еще не подтверждены и авансовый платеж однажды уже был передвинут по срокам.

Компания BAE Systems изначально заявляла, что в связи с необходимостью уточнения параметров сделки, получение первого авансового платежа ожидается не позднее середины 2018 года. В июне внесенные изменения в контракт были согласованы, и компания заявила, что авансовый платеж ожидается в третьем квартале этого года – до 30 сентября. Однако теперь очевидно, что и в этот срок Катар вряд ли успеет внести авансовый платеж.

Как уже сообщал ЦАМТО, изначально предполагалось, что соглашение вступит в силу после получения компанией авансового платежа, а поставки истребителей начнутся в конце 2022 года. С момента подписания документа проект прошел ряд важных этапов, включая издание королевского декрета, разрешающего финансирование контракта.

Кроме того, BAE Systems сообщала, что в контракт было внесено изменение, согласно которому ВВС Катара получат 9 УТС "Хок AJT". Соответственно, это потребовало изменения и повторного согласования начального пакета поддержки. Согласно условиям контракта, поставка первого самолета "Хок AJT" ожидается в 2021 году.