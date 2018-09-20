Войти
20.09.2018
ЦАМТО

Анджей Дуда подтвердил готовность Польши разместить американскую военную базу на постоянной основе

295
0
-2
Saber Guardian 17
Военные учения НАТО Saber Guardian 17 на аэродроме Безмер, Болгария.
Источник: © REUTERS, Stoyan Nenov

ЦАМТО, 19 сентября. Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что Варшава готова потратить 2 млрд. долл. на размещение на постоянной основе на своей территории американской военной базы, передает "РИА Новости".

"Мы уже давно заявили, что готовы взять на себя финансовые обязательства по подготовке такого места, в котором могли бы размещаться американские военнослужащие", – заявил А.Дуда в эфире Польского телевидения после встречи с президентом США Дональдом Трампом во вторник в Вашингтоне.

На вопрос о стоимости военной базы США в 2 млрд. долл. он ответил: "во столько, как мы предполагаем, обойдется подготовка функционирования базы, и мы готовы на это".

А уже текущие расходы Польша рассчитывает возложить на США. "Американцы, конечно, покрывали бы стоимость функционирования базы", – цитирует "РИА Новости Анджея Дуда.

Во вторник Д.Трамп заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы.

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы – порядка 1,5-2 млрд. долл. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке, отмечает агентство.

19.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
18.09.2018
Кибервойны: НАТО готовится к ответу
17.09.2018
Вооруженные силы Узбекистана получили американские БЛА RQ-11 "Рейвн"
07.09.2018
Атака за атакой: Франция готова ударить по Сирии
03.09.2018
South China Morning Post (Гонконг): Военные учения "Восток-2018" — шанс для Китая извлечь сирийские военные уроки России
30.08.2018
Киев собирается купить американские системы ПВО. Откуда деньги?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.09 10:44
  • 7469
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.09 10:36
  • 94
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 20.09 10:32
  • 1
Представленное президентом Порошенко новое оружие вызвало смех
  • 20.09 10:31
  • 3
Оснащенная комплексом высокоточного оружия подлодка "Кронштадт" проекта 677 будет спущена на воду в Петербурге и приступит к испытаниям - ВМФ
  • 20.09 10:29
  • 1
Ветхая армада. Зачем Украина скупает старые датские тральщики
  • 20.09 10:28
  • 1
Путин заявил о превосходстве новейшего российского оружия над зарубежным
  • 20.09 10:21
  • 109
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 20.09 10:12
  • 1
На МКС появятся специалисты по дыркам
  • 20.09 09:22
  • 10
Шойгу: Россия не оставит без ответа действия Израиля, приведшие к гибели экипажа Ил-20
  • 20.09 08:47
  • 8
Уволившийся конструктор "русского Falcon 9" назвал главное достижение SpaceX
  • 20.09 08:40
  • 4
Путин: Не надо сравнивать крушение Ил-20 со сбитым Турцией Су-24
  • 20.09 08:28
  • 5
Греческих "Соколов" превратят в "Гадюк"
  • 20.09 06:18
  • 141
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 20.09 05:36
  • 35
В России ответили на критику "Арматы"
  • 20.09 05:17
  • 14
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"