Анджей Дуда подтвердил готовность Польши разместить американскую военную базу на постоянной основе

ЦАМТО, 19 сентября. Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что Варшава готова потратить 2 млрд. долл. на размещение на постоянной основе на своей территории американской военной базы, передает "РИА Новости".

"Мы уже давно заявили, что готовы взять на себя финансовые обязательства по подготовке такого места, в котором могли бы размещаться американские военнослужащие", – заявил А.Дуда в эфире Польского телевидения после встречи с президентом США Дональдом Трампом во вторник в Вашингтоне.

На вопрос о стоимости военной базы США в 2 млрд. долл. он ответил: "во столько, как мы предполагаем, обойдется подготовка функционирования базы, и мы готовы на это".

А уже текущие расходы Польша рассчитывает возложить на США. "Американцы, конечно, покрывали бы стоимость функционирования базы", – цитирует "РИА Новости Анджея Дуда.

Во вторник Д.Трамп заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы.

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы – порядка 1,5-2 млрд. долл. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке, отмечает агентство.